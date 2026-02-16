https://ria.ru/20260216/indija-2074725635.html
В Индии около 30 школ получили письма с угрозами взрыва
В Индии около 30 школ получили письма с угрозами взрыва - РИА Новости, 16.02.2026
В Индии около 30 школ получили письма с угрозами взрыва
Не менее 28 школ в крупнейших городах штата Гуджарат на западе Индии получили электронные письма с угрозами взрыва, сообщает газета Economic Times. РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T15:48:00+03:00
2026-02-16T15:48:00+03:00
2026-02-16T16:01:00+03:00
в мире
гуджарат
индия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2034011082_0:166:3240:1989_1920x0_80_0_0_931e3dc65d5ff81f211af834e856de74.jpg
https://ria.ru/20251205/indiya-2060144820.html
https://ria.ru/20260131/vengrija-2071364725.html
гуджарат
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2034011082_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1ac7f9bd3d4b1e11dfc94e68752b79a4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гуджарат, индия
В Индии около 30 школ получили письма с угрозами взрыва
Economic Times: на западе Индии 28 школ получили письма с угрозами взрыва
МОСКВА,16 фев - РИА Новости.
Не менее 28 школ в крупнейших городах штата Гуджарат на западе Индии получили электронные письма с угрозами взрыва, сообщает газета Economic Times
.
"По меньшей мере 28 школ в Ахмедабаде и Вадодаре в штате Гуджарат
в понедельник получили электронные письма с угрозами взрыва, после чего кампусы были эвакуированы", - говорится в сообщении издания.
Отмечается, что на фоне инцидента были усилены меры безопасности, начато расследование для установления источников электронных писем.
"Правительство (штата Гуджарат - ред.) обеспокоено угрозами взрыва. Все угрозы, поступившие в адрес школ и других мест, воспринимаются серьезно", - приводит газета слова министра штата Ривабы Джадеджи.
Как уточняет издание, аналогичные электронные письма с угрозами взрыва были разосланы в ряд школ индийской столицы на прошлой неделе.