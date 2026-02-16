Рейтинг@Mail.ru
В Индии около 30 школ получили письма с угрозами взрыва
15:48 16.02.2026
В Индии около 30 школ получили письма с угрозами взрыва
Не менее 28 школ в крупнейших городах штата Гуджарат на западе Индии получили электронные письма с угрозами взрыва, сообщает газета Economic Times. РИА Новости, 16.02.2026
В Индии около 30 школ получили письма с угрозами взрыва

Economic Times: на западе Индии 28 школ получили письма с угрозами взрыва

МОСКВА,16 фев - РИА Новости. Не менее 28 школ в крупнейших городах штата Гуджарат на западе Индии получили электронные письма с угрозами взрыва, сообщает газета Economic Times.
"По меньшей мере 28 школ в Ахмедабаде и Вадодаре в штате Гуджарат в понедельник получили электронные письма с угрозами взрыва, после чего кампусы были эвакуированы", - говорится в сообщении издания.
Отмечается, что на фоне инцидента были усилены меры безопасности, начато расследование для установления источников электронных писем.
"Правительство (штата Гуджарат - ред.) обеспокоено угрозами взрыва. Все угрозы, поступившие в адрес школ и других мест, воспринимаются серьезно", - приводит газета слова министра штата Ривабы Джадеджи.
Как уточняет издание, аналогичные электронные письма с угрозами взрыва были разосланы в ряд школ индийской столицы на прошлой неделе.
Несколько школ в Венгрии получили сообщения об угрозе взрыва на украинском
