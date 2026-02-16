Рейтинг@Mail.ru
11:00 16.02.2026
Хинштейн продолжает работать в онлайн-режиме после ДТП
Губернатор Курской области Александр Хинштейн после полученных в январе в ДТП травм продолжает работать в режиме онлайн из дома.
происшествия, курская область, александр хинштейн
Происшествия, Курская область, Александр Хинштейн
КУРСК, 16 фев – РИА Новости. Губернатор Курской области Александр Хинштейн после полученных в январе в ДТП травм продолжает работать в режиме онлайн из дома.
Хинштейн 22 января сообщил, что попал в ДТП во время рабочего выезда в район и находится в больнице. Позже он рассказал, что его прооперировали, у него перелом бедренной кости, а также трех ребер. В настоящее время Хинштейн продолжает лечение дома, где одну из комнат переоборудовали в больничную палату. Девятого февраля Хинштейн принял участие в оперативном заседании правительства региона в онлайн-режиме.
"Начинаем наше традиционное заседание правительства Курской области... Пока, к сожалению, выхожу на связь из дому. Очень надеюсь на то, что это продлится недолго", – сказал Хинштейн в ходе заседания правительства региона.
Улица Ленина в Курске - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Хинштейн сообщил о планах вернуть в собственность Курска криминальную землю
9 февраля, 15:37
 
ПроисшествияКурская областьАлександр Хинштейн
 
 
