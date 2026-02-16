Рейтинг@Mail.ru
Грузия не обсуждала с Россией восстановление дипотношений, заявил премьер - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:37 16.02.2026
https://ria.ru/20260216/gruziya-2074678317.html
Грузия не обсуждала с Россией восстановление дипотношений, заявил премьер
Грузия не обсуждала с Россией восстановление дипотношений, заявил премьер - РИА Новости, 16.02.2026
Грузия не обсуждала с Россией восстановление дипотношений, заявил премьер
Власти Грузии не вели переговоров с российской стороной по вопросу восстановления дипломатических отношений или железнодорожного сообщения, заявил в понедельник РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T13:37:00+03:00
2026-02-16T13:37:00+03:00
в мире
грузия
россия
абхазия
ираклий кобахидзе
алексей оверчук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962946822_0:91:1281:811_1920x0_80_0_0_9bfe4d75dd3e8ae5180e03868b86d65e.jpg
https://ria.ru/20260212/rossija-2073947560.html
https://ria.ru/20260210/gruziya-2073476056.html
грузия
россия
абхазия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962946822_38:0:1241:902_1920x0_80_0_0_2657c104f60d158eebd311b9e24ea465.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, грузия, россия, абхазия, ираклий кобахидзе, алексей оверчук
В мире, Грузия, Россия, Абхазия, Ираклий Кобахидзе, Алексей Оверчук
Грузия не обсуждала с Россией восстановление дипотношений, заявил премьер

Кобахидзе: Грузия не вела переговоров с Россией по восстановлению дипотношений

© Sputnik / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Грузии
Флаг Грузии - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© Sputnik / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Грузии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТБИЛИСИ, 16 фев - РИА Новости. Власти Грузии не вели переговоров с российской стороной по вопросу восстановления дипломатических отношений или железнодорожного сообщения, заявил в понедельник грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
Российский вице-премьер Алексей Оверчук 12 февраля заявил, что рассматривается возможность восстановления железнодорожного сообщения между РФ и Грузией через Абхазию.
Скоростной поезд - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Россия и Грузия могут восстановить железнодорожное сообщение через Абхазию
12 февраля, 16:18
"У нас не было коммуникаций в связи с этим. Если будет что-то новое в этом направлении, мы сами представим соответствующую информацию обществу", - заявил Кобахидзе, отвечая на вопрос журналиста о том, была ли у грузинской стороны "неофициальная" коммуникация с российской по вопросу восстановления дипломатических отношений или железнодорожного сообщения.
Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, диалог поддерживался в рамках Женевских дискуссий по Закавказью. Дипотношения были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. В Тбилиси не признают суверенитет этих республик, считая их оккупированными территориями.
Флаг Грузии и России - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Грузинский оппозиционер заявил о важности диалога с Россией
10 февраля, 16:29
 
В миреГрузияРоссияАбхазияИраклий КобахидзеАлексей Оверчук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала