Грузия не обсуждала с Россией восстановление дипотношений, заявил премьер

ТБИЛИСИ, 16 фев - РИА Новости. Власти Грузии не вели переговоров с российской стороной по вопросу восстановления дипломатических отношений или железнодорожного сообщения, заявил в понедельник грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе.