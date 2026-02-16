https://ria.ru/20260216/gosduma-2074812620.html
В Госдуме обсудят закон об искажении исторической правды
В Госдуме обсудят закон об искажении исторической правды - РИА Новости, 16.02.2026
В Госдуме обсудят закон об искажении исторической правды
Госдума в среду рассмотрит в первом чтении законопроект, направленный на совершенствование системы профилактики и предупреждения правонарушений, связанных с... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T22:05:00+03:00
2026-02-16T22:05:00+03:00
2026-02-16T22:05:00+03:00
общество
европа
вячеслав володин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071651817_0:69:3398:1980_1920x0_80_0_0_11f211826960074e005867d36e6569d9.jpg
https://ria.ru/20260216/gosduma-2074781586.html
https://ria.ru/20260216/gosduma-2074715438.html
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071651817_334:0:3065:2048_1920x0_80_0_0_095455da796bb04a97d8408642653a38.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, европа, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Европа, Вячеслав Володин, Госдума РФ
В Госдуме обсудят закон об искажении исторической правды
Володин: Госдума рассмотрит закон о профилактике искажении исторической правды
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Госдума в среду рассмотрит в первом чтении законопроект, направленный на совершенствование системы профилактики и предупреждения правонарушений, связанных с искажением исторической правды, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Государственная дума в среду, 18 февраля, рассмотрит в первом чтении законопроект, направленный на совершенствование системы профилактики и предупреждения правонарушений, связанных с искажением исторической правды", - сказал Володин
, слова которого приводит пресс-служба.
Законопроектом предлагается расширить перечень основных направлений профилактики правонарушений, закрепленных в федеральном законе, в части противодействия искажению исторической правды и предупреждения уклонений от обязанности по защите Отечества.
"Попытки заставить забыть о том, кто на самом деле победил нацизм и остановил уничтожение в газовых камерах и лагерях смерти народов Европы
, - это часть гибридной войны недружественного Запада против многонационального советского народа, который ценой своей жизни спас весь мир от фашизма. Мы этого не допустим", - подчеркнул председатель ГД
.
По его словам, предлагаемое решение позволит более эффективно пресекать деструктивную пропаганду, направленную на фальсификацию истории.
"Важно делать все, чтобы не допускать попыток переписать историю и исказить правду", - отметил Володин.