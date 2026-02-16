Рейтинг@Mail.ru
18:25 16.02.2026 (обновлено: 18:29 16.02.2026)
Госдума во вторник рассмотрит проект о приостановке связи по запросу ФСБ
россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), госдума рф
Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Госдума РФ
Здание Государственной думы РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Госдума во вторник рассмотрит во втором чтении законопроект об обязанности сотовых операторов приостанавливать оказание услуг связи по запросу ФСБ для защиты от угроз безопасности, сообщил РИА Новости источник.
"Пленарное заседание 17 февраля. О прекращении оказания услуг связи по требованию ФСБ - второе чтение", - рассказал собеседник агентства.
Законопроектом предусматривается обязанность операторов связи приостанавливать оказание услуг связи при поступлении соответствующего запроса от ФСБ России в случаях, установленных нормативными правовыми актами президента и правительства РФ, в целях защиты граждан и государства от возникающих угроз безопасности.
Также устанавливается, что оператор связи не будет нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору об оказании услуг связи, если это связано с выполнением им указанных требований ФСБ России.
Смартфон в руке - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
ФАС проверяет информацию о повышении тарифов на услуги связи
12 февраля, 15:06
 
Россия Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России) Госдума РФ
 
 
