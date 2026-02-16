Госдума во вторник рассмотрит проект о приостановке связи по запросу ФСБ

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Госдума во вторник рассмотрит во втором чтении законопроект об обязанности сотовых операторов приостанавливать оказание услуг связи по запросу ФСБ для защиты от угроз безопасности, сообщил РИА Новости источник.

Также устанавливается, что оператор связи не будет нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору об оказании услуг связи, если это связано с выполнением им указанных требований ФСБ России.