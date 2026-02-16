Госдума во вторник рассмотрит проект о повышении безопасности отдыха детей

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Госдума во вторник, 17 февраля, рассмотрит во втором чтении законопроект о повышении требований к деятельности региональных межведомственных комиссий по организации детского отдыха, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Госдумы. "Совет Государственной думы определил 17 февраля датой рассмотрения во втором чтении законопроекта о повышении требований к деятельности региональных межведомственных комиссий по организации детского отдыха", - сказал Володин , слова которого приводит пресс-служба

По словам председателя ГД, до начала летней оздоровительной кампании остается не так много времени, поэтому важно, чтобы нормы заработали как можно быстрее.

"Закон повысит ответственность региональных властей в части организации детского отдыха, а значит, будет больше внимания к здоровью и вопросам развития наших детей", - добавил он.

Согласно сообщению пресс-службы, изменения предполагается внести в Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации". Отмечается, что их авторами выступила группа депутатов во главе с председателем Госдумы.