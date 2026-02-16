https://ria.ru/20260216/gosduma-2074770742.html
Госдума во вторник рассмотрит проект о повышении безопасности отдыха детей
Госдума во вторник рассмотрит проект о повышении безопасности отдыха детей - РИА Новости, 16.02.2026
Госдума во вторник рассмотрит проект о повышении безопасности отдыха детей
Госдума во вторник, 17 февраля, рассмотрит во втором чтении законопроект о повышении требований к деятельности региональных межведомственных комиссий по... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T17:59:00+03:00
2026-02-16T17:59:00+03:00
2026-02-16T17:59:00+03:00
россия
вячеслав володин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071651817_0:69:3398:1980_1920x0_80_0_0_11f211826960074e005867d36e6569d9.jpg
https://ria.ru/20260216/gosduma-2074762234.html
https://ria.ru/20260103/volodin-2066145337.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071651817_334:0:3065:2048_1920x0_80_0_0_095455da796bb04a97d8408642653a38.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вячеслав володин, госдума рф
Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Госдума во вторник рассмотрит проект о повышении безопасности отдыха детей
Госдума во вторник рассмотрит проект о повышении безопасности детского отдыха
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Госдума во вторник, 17 февраля, рассмотрит во втором чтении законопроект о повышении требований к деятельности региональных межведомственных комиссий по организации детского отдыха, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Совет Государственной думы определил 17 февраля датой рассмотрения во втором чтении законопроекта о повышении требований к деятельности региональных межведомственных комиссий по организации детского отдыха", - сказал Володин
, слова которого приводит пресс-служба Госдумы
.
По словам председателя ГД, до начала летней оздоровительной кампании остается не так много времени, поэтому важно, чтобы нормы заработали как можно быстрее.
"Закон повысит ответственность региональных властей в части организации детского отдыха, а значит, будет больше внимания к здоровью и вопросам развития наших детей", - добавил он.
Согласно сообщению пресс-службы, изменения предполагается внести в Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации". Отмечается, что их авторами выступила группа депутатов во главе с председателем Госдумы.
"Согласно законопроекту, координационный орган - межведомственную комиссию по вопросам организации отдыха и оздоровления детей - будет возглавлять высшее должностное лицо субъекта РФ
. В ее состав планируется включить представителей региональных органов здравоохранения", - добавили в пресс-службе.