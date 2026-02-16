Рейтинг@Mail.ru
17:59 16.02.2026
Госдума во вторник рассмотрит проект о повышении безопасности отдыха детей
россия, вячеслав володин, госдума рф
Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Госдума во вторник, 17 февраля, рассмотрит во втором чтении законопроект о повышении требований к деятельности региональных межведомственных комиссий по организации детского отдыха, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Совет Государственной думы определил 17 февраля датой рассмотрения во втором чтении законопроекта о повышении требований к деятельности региональных межведомственных комиссий по организации детского отдыха", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Госдума во вторник обсудит пособия для семей с небольшими доходами
Вчера, 17:40
По словам председателя ГД, до начала летней оздоровительной кампании остается не так много времени, поэтому важно, чтобы нормы заработали как можно быстрее.
"Закон повысит ответственность региональных властей в части организации детского отдыха, а значит, будет больше внимания к здоровью и вопросам развития наших детей", - добавил он.
Согласно сообщению пресс-службы, изменения предполагается внести в Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации". Отмечается, что их авторами выступила группа депутатов во главе с председателем Госдумы.
"Согласно законопроекту, координационный орган - межведомственную комиссию по вопросам организации отдыха и оздоровления детей - будет возглавлять высшее должностное лицо субъекта РФ. В ее состав планируется включить представителей региональных органов здравоохранения", - добавили в пресс-службе.
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Володин спросил подписчиков о доступности зимнего детского отдыха
3 января, 09:39
 
РоссияВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
