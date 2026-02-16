Рейтинг@Mail.ru
Госдума во вторник обсудит пособия для семей с небольшими доходами - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:40 16.02.2026
https://ria.ru/20260216/gosduma-2074762234.html
Госдума во вторник обсудит пособия для семей с небольшими доходами
Госдума во вторник обсудит пособия для семей с небольшими доходами - РИА Новости, 16.02.2026
Госдума во вторник обсудит пособия для семей с небольшими доходами
Госдума во вторник рассмотрит во втором чтении законопроект о сохранении для семей с небольшим уровнем доходов права на получение единого пособия, сообщил... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T17:40:00+03:00
2026-02-16T17:40:00+03:00
общество
россия
вячеслав володин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774141356_0:0:3153:1774_1920x0_80_0_0_4c44371a7b815091d4129d500b33d583.jpg
https://ria.ru/20260121/golikova-2069397210.html
https://ria.ru/20260216/sotsfond-2074609123.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774141356_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_b780e0919929e30eb541d2986db93fe8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Госдума во вторник обсудит пособия для семей с небольшими доходами

Госдума во вторник рассмотрит проект о праве многодетных семей на единое пособие

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Госдума во вторник рассмотрит во втором чтении законопроект о сохранении для семей с небольшим уровнем доходов права на получение единого пособия, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Совет Государственной Думы определил 17 февраля датой рассмотрения во втором чтении законопроекта, который позволит дополнительно поддержать многодетных родителей и сохранить для семей с небольшим уровнем доходов право на получение единого пособия", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы.
Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Голикова рассказала о назначении единого пособия для многодетных семей
21 января, 18:45
В действующее законодательство предлагается внести изменения, которые определят критерии сохранения ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка многодетным родителям, получающим среднедушевой доход не более чем на 10 % выше величины регионального прожиточного минимума. Положения закона будут распространяться на такие семьи начиная с января 2026 года в беззаявительном порядке. Размер единого пособия в указанном случае будет составлять 50 % прожиточного минимума на детей, установленного в регионе обращения за его назначением.
Тема о праве многодетных семей на получение единого пособия при незначительном превышении критериев по уровню дохода была поднята в ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.
"Этот вопрос должен быть решен в кратчайшие сроки. Нормы закона позволят усилить социальную защищенность многодетных семей", - отметил Володин.
Пачки с банкнотами номиналом одна тысяча рублей на фабрике АО Гознак в Москве - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Соцфонд назначил единое пособие более чем на миллион детей до 17 лет
Вчера, 09:28
 
ОбществоРоссияВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала