Госдума во вторник обсудит пособия для семей с небольшими доходами
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Госдума во вторник рассмотрит во втором чтении законопроект о сохранении для семей с небольшим уровнем доходов права на получение единого пособия, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Совет Государственной Думы определил 17 февраля датой рассмотрения во втором чтении законопроекта, который позволит дополнительно поддержать многодетных родителей и сохранить для семей с небольшим уровнем доходов право на получение единого пособия", - сказал Володин.
, слова которого приводит пресс-служба Госдумы
.
В действующее законодательство предлагается внести изменения, которые определят критерии сохранения ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка многодетным родителям, получающим среднедушевой доход не более чем на 10 % выше величины регионального прожиточного минимума. Положения закона будут распространяться на такие семьи начиная с января 2026 года в беззаявительном порядке. Размер единого пособия в указанном случае будет составлять 50 % прожиточного минимума на детей, установленного в регионе обращения за его назначением.
Тема о праве многодетных семей на получение единого пособия при незначительном превышении критериев по уровню дохода была поднята в ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.
.
"Этот вопрос должен быть решен в кратчайшие сроки. Нормы закона позволят усилить социальную защищенность многодетных семей", - отметил Володин.