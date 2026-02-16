https://ria.ru/20260216/gosduma-2074735624.html
В Госдуме назвали мат Зеленского в адрес россиян агонией
В Госдуме назвали мат Зеленского в адрес россиян агонией
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал агонией мат Владимира Зеленского в адрес россиян. РИА Новости, 16.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал агонией мат Владимира Зеленского в адрес россиян.
Ранее Зеленский в эфире программы The Conversation издания Politico в матерной форме потребовал выслать россиян из западных стран.
"Зеленский, видимо, слетел с катушек. Начинается его агония. Он уже не знает, что предпринять, чтобы хоть как-то навредить и создать сложность для России", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, запугивать Россию
бессмысленно и бесполезно, а вот Зеленскому
нужно лечиться, так как его психическое здоровье и способность адекватно воспринимать реальность вызывают большие сомнения.