15:04 16.02.2026
В Госдуме предложили запретить ввоз и продажу ошейников с электрошоком
В Госдуме предложили запретить ввоз и продажу ошейников с электрошоком
общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
В Госдуме предложили запретить ввоз и продажу ошейников с электрошоком

В ГД предложили запретить ввоз и продажу ошейников с электрошоком для животных

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили установить запрет на производство, ввоз на территорию РФ и продажу устройств, предназначенных для воздействия на животных электрическим током.
Соответствующее обращение на имя главы Минпромторга Антона Алиханова имеется в распоряжении РИА Новости.
Здание Государственной думы - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
В Госдуму внесли проект о регламентации разведения домашних животных
2 декабря 2025, 12:58
"Считаем необходимым рассмотреть возможность внесения изменений в законодательство Российской Федерации, установив запрет на производство, ввоз на территорию Российской Федерации и продажу устройств, предназначенных для воздействия на животных электрическим током", - сказано в документе.
Депутаты добавили, что считают также целесообразным предусмотреть административную ответственность за реализацию таких устройств в КоАП РФ.
По мнению авторов инициативы, это позволит снизить риск жестокого обращения, повысить уровень защиты благополучия животных и обеспечить соответствие оборота товаров для животных принципам гуманности, закрепленным в российском законодательстве.
Парламентарии отметили, что международная практика демонстрирует возможность регуляторного решения данной проблемы, а ряде стран уже введены запреты на использование электронных ошейников для собак и кошек.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
В ГД внесли проект об ограничении количества домашних животных в квартире
10 октября 2025, 12:14
 
ОбществоРоссияГосдума РФ
 
 
