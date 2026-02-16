https://ria.ru/20260216/gosduma-2074715438.html
В Госдуме предложили запретить ввоз и продажу ошейников с электрошоком
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили установить запрет на производство, ввоз на территорию РФ и продажу устройств, предназначенных для воздействия на животных электрическим током.
Соответствующее обращение на имя главы Минпромторга Антона Алиханова имеется в распоряжении РИА Новости.
"Считаем необходимым рассмотреть возможность внесения изменений в законодательство Российской Федерации, установив запрет на производство, ввоз на территорию Российской Федерации и продажу устройств, предназначенных для воздействия на животных электрическим током", - сказано в документе.
Депутаты добавили, что считают также целесообразным предусмотреть административную ответственность за реализацию таких устройств в КоАП РФ
По мнению авторов инициативы, это позволит снизить риск жестокого обращения, повысить уровень защиты благополучия животных и обеспечить соответствие оборота товаров для животных принципам гуманности, закрепленным в российском законодательстве.
Парламентарии отметили, что международная практика демонстрирует возможность регуляторного решения данной проблемы, а ряде стран уже введены запреты на использование электронных ошейников для собак и кошек.