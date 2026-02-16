Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили создать охранные зоны вокруг природных заказников
11:53 16.02.2026
В Госдуме предложили создать охранные зоны вокруг природных заказников
В Госдуме предложили создать охранные зоны вокруг природных заказников
В Госдуме предложили создать охранные зоны вокруг природных заказников

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили создать вокруг государственных природных заказников охранные зоны, подобные тем, что сейчас есть вокруг заповедников, национальных и природных парков, а также памятников природы.
Соответствующий законопроект о внесении таких изменений в действующее законодательство будет внесен на рассмотрение Госдумы в понедельник. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Анатолий Грешневиков.
"Предлагается включить в указанный перечень объектов, около которых создаются охранные зоны, государственные природные заказники, что позволит уберечь государственные природные заказники от размещения рядом с ними опасных производств", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
В беседе с РИА Новости Миронов сообщил, что новой поправкой предлагается включить государственные природные заказники в перечень объектов, вокруг которых обязательно устанавливаются охранные зоны.
"Сейчас к таким объектам относятся заповедники, нацпарки, природные парки и памятники природы. При этом заказники также играют важную роль в восстановлении экосистемы, различных видов животных, растений", - добавил он.
По словам лидера партии, необходимо защитить их от размещения рядом опасных производств и других коммерческих объектов – на что и направлен законопроект.
Общество
 
 
