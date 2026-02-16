В Госдуме предложили уравнять требования к больничным для мигрантов

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил распространить обязательное требование о наличии шестимесячного страхового стажа для получения больничных на иностранных граждан, трудоустроенных в России.
"Предлагается убрать социальную несправедливость и предусмотреть, чтобы тем негражданам России, которые имеют вид на жительство (ВНЖ) или разрешение на временное проживание (РВП) и официально работают, право получения больничного предоставлялось только при наличии полугода страхового стажа. Что касается отпуска по уходу за ребенком или по беременности и родам, то в этом случае тоже предлагается обязательное требование - наличие страхового стажа", - сказал Нилов РИА Новости.
В беседе с агентством парламентарий пояснил, что сейчас действующее законодательство позволяет негражданам РФ, имеющим разрешение на временное проживание или вид на жительство, трудоустраиваться и получать больничные, а также уходить в отпуск по беременности и родам или по уходу за ребенком хоть на следующий день после официального трудоустройства, не имея никакого страхового стажа.
При этом он напомнил, что с 1 января 2026 года для самозанятых граждан заработал механизм добровольного социального страхования, позволяющий получать больничные, но при обязательном наличии страхового стажа не менее полугода. Аналогичное требование, по словам Нилова, действует и для иностранцев, работающих по патентам.
"Обращаю внимание, что по закону существует возможность льготного получения этих миграционных документов для неграждан России, а еще недавно такая возможность была предоставлена более широкому кругу, чем и сумели воспользоваться иностранные граждане. Поэтому для соблюдения принципа социальной справедливости предлагается такое дополнительное требование в законодательстве предусмотреть", - добавил глава думского комитета.
"В новой редакции как раз и предлагается закрепить эти справедливые требования - чтобы иностранные граждане, имеющие ВНЖ или РВП, получали право на больничные только при наличии полугода страхового стажа, как и самозанятые или, как и иностранцы, работающие по патентам", - подытожил депутат.
