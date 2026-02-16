https://ria.ru/20260216/golikova-2074701160.html
Голикова оценила уровень безработицы у молодежи в возрасте 15-24 лет
общество, россия, татьяна голикова
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Уровень безработицы у молодежи в возрасте от 15 до 24 лет составляет 8,3%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"У молодежи в возрасте 15-24 года уровень безработицы все-таки пока составляет 8,3% ", - сказала вице-премьер на конференции "О роли студенческих отрядов в формировании кадрового резерва страны".
Она добавила, что этот показатель вдвое меньше, чем 5 лет назад.