Голикова оценила уровень безработицы у молодежи в возрасте 15-24 лет

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Уровень безработицы у молодежи в возрасте от 15 до 24 лет составляет 8,3%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"У молодежи в возрасте 15-24 года уровень безработицы все-таки пока составляет 8,3% ", - сказала вице-премьер на конференции "О роли студенческих отрядов в формировании кадрового резерва страны".