Политолог рассказал, как Германия хочет ослабить БРИКС - РИА Новости, 16.02.2026
22:05 16.02.2026
Политолог рассказал, как Германия хочет ослабить БРИКС
Политолог рассказал, как Германия хочет ослабить БРИКС - РИА Новости, 16.02.2026
Политолог рассказал, как Германия хочет ослабить БРИКС
Власти Германии стремятся наладить сотрудничество с отдельными странами БРИКС, чтобы ослабить объединение изнутри и вернуть часть его участников в орбиту... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T22:05:00+03:00
2026-02-16T22:05:00+03:00
в мире
германия
александр рар
брикс
германия
в мире, германия, александр рар, брикс
В мире, Германия, Александр Рар, БРИКС
Политолог рассказал, как Германия хочет ослабить БРИКС

Политолог Рар: Германия хочет ослабить БРИКС через сотрудничество с его членами

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкНа площадке проведения XVII саммита БРИКС под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро
На площадке проведения XVII саммита БРИКС под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
На площадке проведения XVII саммита БРИКС под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Власти Германии стремятся наладить сотрудничество с отдельными странами БРИКС, чтобы ослабить объединение изнутри и вернуть часть его участников в орбиту западного влияния, заявил NEWS.ru немецкий политолог Александр Рар.
"Германии нужны торговые рынки и источники сбыта для своей продукции, а также стратегические партнеры для приобретения нужных полезных ископаемых. Но ФРГ от своей политики, основанной на "морали" и "ценностях", не отказывается и хочет вести торговлю только с демократическими странами. Поэтому немецкое правительство отказывается сотрудничать с авторитарными, по их мнению, КНР и РФ, пытаясь заманить Индию и Бразилию обратно в однополярный мир, где главенствуют либеральная модель и западные правила "свободной" торговли. Кроме того, Германия хочет больше автономии от США. Поэтому она пытается ослабить конкурирующий с Европой блок стран БРИКС, переманив некоторых участников", - заявил он.
Так эксперт прокомментировал слова главы МИД Германии Йоханна Вадефуля о готовности Берлина сотрудничать со всеми государствами БРИКС, за исключением России и Китая.
В миреГерманияАлександр РарБРИКС
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
