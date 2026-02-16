Политолог рассказал, как Германия хочет ослабить БРИКС

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Власти Германии стремятся наладить сотрудничество с отдельными странами БРИКС, чтобы ослабить объединение изнутри и вернуть часть его участников в орбиту западного влияния, заявил NEWS.ru немецкий политолог Александр Рар.
"Германии нужны торговые рынки и источники сбыта для своей продукции, а также стратегические партнеры для приобретения нужных полезных ископаемых. Но ФРГ от своей политики, основанной на "морали" и "ценностях", не отказывается и хочет вести торговлю только с демократическими странами. Поэтому немецкое правительство отказывается сотрудничать с авторитарными, по их мнению, КНР и РФ, пытаясь заманить Индию и Бразилию обратно в однополярный мир, где главенствуют либеральная модель и западные правила "свободной" торговли. Кроме того, Германия хочет больше автономии от США. Поэтому она пытается ослабить конкурирующий с Европой блок стран БРИКС, переманив некоторых участников", - заявил он.
Так эксперт прокомментировал слова главы МИД Германии Йоханна Вадефуля о готовности Берлина сотрудничать со всеми государствами БРИКС, за исключением России и Китая.
Лавров назвал важнейшую задачу БРИКС
11 февраля, 12:50