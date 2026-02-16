Рейтинг@Mail.ru
В МИД Германии объяснили перебои в поставках ракет ПВО Украине
18:16 16.02.2026
В МИД Германии объяснили перебои в поставках ракет ПВО Украине
В МИД Германии объяснили перебои в поставках ракет ПВО Украине - РИА Новости, 16.02.2026
В МИД Германии объяснили перебои в поставках ракет ПВО Украине
Перебои в поставках ракет ПВО Украине происходят из-за того, что эти ракеты поставляются напрямую с производств в США, а в запасах у Германии таких ракет больше РИА Новости, 16.02.2026
В МИД Германии объяснили перебои в поставках ракет ПВО Украине

Вадефуль: поставки ракет ПВО Киеву нерегулярны, потому что их нет у Берлина

Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
БЕРЛИН, 16 фев - РИА Новости. Перебои в поставках ракет ПВО Украине происходят из-за того, что эти ракеты поставляются напрямую с производств в США, а в запасах у Германии таких ракет больше нет, заявил министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль.
"Отчасти (перебои в поставках ракет ПВО Киеву случаются - ред.) потому, что у нас их больше нет (в запасах - ред.). Те зенитные ракеты, которые у нас есть, например, системы Patriot, поступают с американских производств. Честно говоря, всё, что сейчас выходит из производственных цехов, сразу отправляется на Украину", - заявил глава немецкого МИД в эфире радиостанции Deutschlandfunk.
Поставки Украине осуществляются по механизму, в рамках которого европейцы платят за производимое в США вооружение, а оно потом передается Киеву. При этом основная часть этого финансирования идет из Германии, в то время как остальные страны Европы могли бы внести больший вклад, добавил Вадефуль.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что США больше не финансируют Украину, а получают деньги за поставки оружия через НАТО. Трамп 14 июля объявил о новой схеме военной помощи Украине: Вашингтон продает оружие европейским союзникам по НАТО, те его оплачивают и передают Киеву.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
