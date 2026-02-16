В МИД Германии объяснили перебои в поставках ракет ПВО Украине

БЕРЛИН, 16 фев - РИА Новости. Перебои в поставках ракет ПВО Украине происходят из-за того, что эти ракеты поставляются напрямую с производств в США, а в запасах у Германии таких ракет больше нет, заявил министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль.