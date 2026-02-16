Рейтинг@Mail.ru
17:57 16.02.2026
https://ria.ru/20260216/germanija-2074770264.html
Власти ФРГ рассказали о роли США в системе ядерного сдерживания НАТО
в мире
германия
франция
россия
эммануэль макрон
фридрих мерц
нато
евросоюз
в мире, германия, франция, россия, эммануэль макрон, фридрих мерц, нато, евросоюз
В мире, Германия, Франция, Россия, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, НАТО, Евросоюз
Власти ФРГ рассказали о роли США в системе ядерного сдерживания НАТО

Хилле: Германия отводит США центральную роль в европейском ядерном зонтике

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкПосетители на смотровой площадке Рейхстага
Посетители на смотровой площадке Рейхстага. Архивное фото
БЕРЛИН, 16 фев - РИА Новости. Правительство ФРГ отводит США центральную роль в системе ядерного сдерживания в рамках НАТО, а начавшиеся по этой теме переговоры с Францией не нацелены на смену этого положения, заявил представитель германского кабмина Себастьян Хилле.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц 13 февраля сообщил, что начал обсуждения с президентом Франции Эммануэлем Макроном по вопросу ядерного сдерживания в Европе.
"В системе ядерного сдерживания НАТО США играют центральную роль. Так есть и так должно оставаться в будущем, а правительство ФРГ твердо придерживается этой позиции", - сказал Хилле на правительственном брифинге.
При этом он подтвердил начало переговоров властей Германии и Франции по вопросу европейского ядерного сдерживания, отметив, что они находятся на начальном этапе.
"Цель этих переговоров - изучить возможности более тесного взаимодействия в вопросах ядерного сдерживания. Переговоры находятся на самом начальном этапе, и очевидно, что быстрых результатов ждать не стоит", - заметил Хилле.
Он также сообщил, что Германия намерена проводить аналогичные переговоры и с другими странами в рамках ЕС и НАТО.
Макрон в обращении к французам 5 марта 2025 заявлял, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы, в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чрезвычайно конфронтационным заявление Макрона о России. По его словам, в заявлении много неточностей, в частности, там ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО "шагала семимильными шагами" к границе РФ, и о законных озабоченностях Москвы в этой связи. Позднее он также заявил, что можно только выразить сожаление, что из Парижа звучат конфронтационные милитаристские заявления.
