Власти ФРГ рассказали о роли США в системе ядерного сдерживания НАТО

БЕРЛИН, 16 фев - РИА Новости. Правительство ФРГ отводит США центральную роль в системе ядерного сдерживания в рамках НАТО, а начавшиеся по этой теме переговоры с Францией не нацелены на смену этого положения, заявил представитель германского кабмина Себастьян Хилле.

"В системе ядерного сдерживания НАТО США играют центральную роль. Так есть и так должно оставаться в будущем, а правительство ФРГ твердо придерживается этой позиции", - сказал Хилле на правительственном брифинге.

При этом он подтвердил начало переговоров властей Германии и Франции по вопросу европейского ядерного сдерживания, отметив, что они находятся на начальном этапе.

"Цель этих переговоров - изучить возможности более тесного взаимодействия в вопросах ядерного сдерживания. Переговоры находятся на самом начальном этапе, и очевидно, что быстрых результатов ждать не стоит", - заметил Хилле.

Он также сообщил, что Германия намерена проводить аналогичные переговоры и с другими странами в рамках ЕС и НАТО.

Макрон в обращении к французам 5 марта 2025 заявлял, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы, в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС.