Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД ФРГ заявил о неспособности ЕС защититься без ядерного щита США - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:58 16.02.2026 (обновлено: 17:01 16.02.2026)
https://ria.ru/20260216/germanija-2074746561.html
Глава МИД ФРГ заявил о неспособности ЕС защититься без ядерного щита США
Глава МИД ФРГ заявил о неспособности ЕС защититься без ядерного щита США - РИА Новости, 16.02.2026
Глава МИД ФРГ заявил о неспособности ЕС защититься без ядерного щита США
Европа не обладает необходимой обороноспособностью без ядерного щита Соединенных Штатов, заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль. РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T16:58:00+03:00
2026-02-16T17:01:00+03:00
в мире
сша
европа
германия
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767610550_0:192:3072:1920_1920x0_80_0_0_01369679a70f914fcf744c4bd7aed3f6.jpg
https://ria.ru/20260214/zapad-2074376734.html
https://ria.ru/20260213/gensek-2074212598.html
сша
европа
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767610550_267:136:2816:2048_1920x0_80_0_0_270052888e1afefe9e358c5d7f4a4a9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, европа, германия, нато
В мире, США, Европа, Германия, НАТО
Глава МИД ФРГ заявил о неспособности ЕС защититься без ядерного щита США

Глава МИД ФРГ Вадефуль: Европа не способна защитить себя без ядерного щита США

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕРЛИН, 16 фев - РИА Новости. Европа не обладает необходимой обороноспособностью без ядерного щита Соединенных Штатов, заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль.
"Без "ядерного зонтика" США, без данных американской разведки мы не способны защитить себя… Это чистая реальность", - заявил глава немецкого МИД в эфире радиостанции Deutschlandfunk.
Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Посол в Германии прокомментировал планы Запада по изоляции России
14 февраля, 13:49
Вадефуль добавил, что европейцам необходимо прекратить ставить под сомнение единство НАТО, в котором присутствуют США, указав на то, что в Вашингтоне тема единства альянса не ставится под вопрос.
Глава МИД ФРГ также призвал Европу сконцентрироваться на цели в виде достижения уровня расходов на оборону в 5% ВВП.
В Гааге 24-25 июня 2025 года прошел первый после избрания Дональда Трампа президентом США саммит НАТО. Итогом саммита стало условное обязательство государств-членов организации к 2035 году ежегодно выделять 5% ВПП на оборону, из которых 3,5% - это непосредственные оборонные расходы, а 1,5% - связанные с безопасностью инвестиции.
Генсек НАТО Марк Рютте на Мюнхенской конференции по безопасности. 13 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
США сохранят ядерное и военное присутствие в Европе, заявил Рютте
13 февраля, 16:23
 
В миреСШАЕвропаГерманияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала