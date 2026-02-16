Глава МИД ФРГ заявил о неспособности ЕС защититься без ядерного щита США

БЕРЛИН, 16 фев - РИА Новости. Европа не обладает необходимой обороноспособностью без ядерного щита Соединенных Штатов, заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль.
"Без "ядерного зонтика" США, без данных американской разведки мы не способны защитить себя… Это чистая реальность", - заявил глава немецкого МИД в эфире радиостанции Deutschlandfunk.
Вадефуль добавил, что европейцам необходимо прекратить ставить под сомнение единство НАТО, в котором присутствуют США, указав на то, что в Вашингтоне тема единства альянса не ставится под вопрос.
Глава МИД ФРГ также призвал Европу сконцентрироваться на цели в виде достижения уровня расходов на оборону в 5% ВВП.
В Гааге 24-25 июня 2025 года прошел первый после избрания Дональда Трампа президентом США саммит НАТО. Итогом саммита стало условное обязательство государств-членов организации к 2035 году ежегодно выделять 5% ВПП на оборону, из которых 3,5% - это непосредственные оборонные расходы, а 1,5% - связанные с безопасностью инвестиции.
