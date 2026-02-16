МВД Германии сохранит проверки на границах с соседями до осени

С момента введения пограничного контроля на сухопутных границах с соседними странами федеральная полиция Германии зарегистрировала 67 918 случаев нелегального въезда в страну. Одновременно власти ФРГ зафиксировали снижение числа первичных ходатайств о предоставлении убежища. По данным федерального ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF), в январе 2026 года такие заявления подали 7 649 человек, что в два раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.