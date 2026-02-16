МВД Германии сохранит проверки на границах с соседями до осени

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Пограничный контроль на границах с соседями Германии будет продлен до осени этого года, заявил глава МВД ФРГ Александр Добриндт газете Bild.
"Мы продлим пограничный контроль с нашими соседями. Пограничный контроль является элементом нашей реорганизации миграционной политики в Германии", - заявил министр.
Как пишет издание, меры пограничного контроля будут продлены на полгода, начиная с 15 марта. Соответствующее извещение будет направлено в Еврокомиссию.
В августе прошлого года Добриндт в интервью порталу Table.Media уже заявлял, что намерен продлить пограничный контроль по истечению срока действия в сентябре.
Правительство ФРГ возобновило пограничный контроль на своих сухопутных границах в сентябре 2024 года, ссылаясь на необходимость сдерживания нелегальной миграции и борьбы с террористической угрозой. В последний раз действие этой меры продлевалось на полгода в сентябре 2025 года.
С момента введения пограничного контроля на сухопутных границах с соседними странами федеральная полиция Германии зарегистрировала 67 918 случаев нелегального въезда в страну. Одновременно власти ФРГ зафиксировали снижение числа первичных ходатайств о предоставлении убежища. По данным федерального ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF), в январе 2026 года такие заявления подали 7 649 человек, что в два раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В мае 2025 года Добриндт отменил распоряжение прежнего кабинета министров от 2015 года, разрешающее просителям убежища въезжать в страну. Теперь их разворачивают на границах, если они уже подали заявления в других странах ЕС. Однако это не должно распространяться на беременных женщин, детей и других представителей уязвимых групп. Одновременно глава МВД ФРГ сообщил об увеличении числа сотрудников федеральной полиции, проводящих проверки на границах государства.
