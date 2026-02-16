Рейтинг@Mail.ru
Женщина погибла после взрыва газа в жилом доме в Краснодарском крае
11:04 16.02.2026 (обновлено: 11:15 16.02.2026)
Женщина погибла после взрыва газа в жилом доме в Краснодарском крае
Женщина погибла после взрыва газа в жилом доме в Краснодарском крае
В результате хлопка газа в жилом доме в Северском районе Кубани погибла 42-летняя женщина, сообщили в прокуратуре Краснодарского края. РИА Новости, 16.02.2026
2026
Женщина погибла после взрыва газа в жилом доме в Краснодарском крае

Женщина погибла после взрыва в жилом доме в Северском районе Краснодарского края

КРАСНОДАР, 16 фев – РИА Новости. В результате хлопка газа в жилом доме в Северском районе Кубани погибла 42-летняя женщина, сообщили в прокуратуре Краснодарского края.
"В ходе произошедшего погибла 42-летняя женщина", - говорится в сообщении.
В понедельник в жилом доме в Северском районе Краснодарского края произошел хлопок газа без последующего возгорания, сообщали в краевой прокуратуре. Отмечалось, что один человек находился под завалами, еще трое, в том числе двое несовершеннолетних, не пострадали.
