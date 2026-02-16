https://ria.ru/20260216/gaz-2074633561.html
Женщина погибла после взрыва газа в жилом доме в Краснодарском крае
Женщина погибла после взрыва газа в жилом доме в Краснодарском крае - РИА Новости, 16.02.2026
Женщина погибла после взрыва газа в жилом доме в Краснодарском крае
В результате хлопка газа в жилом доме в Северском районе Кубани погибла 42-летняя женщина, сообщили в прокуратуре Краснодарского края. РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T11:04:00+03:00
2026-02-16T11:04:00+03:00
2026-02-16T11:15:00+03:00
краснодарский край
происшествия
северский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074619303_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_feba6b9c6199e0ef86783cd0c2fd879a.jpg
https://ria.ru/20260214/mchs-2074439405.html
краснодарский край
северский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074619303_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_0806098a74ac106adbe90d9e10ae9ced.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, происшествия, северский район
Краснодарский край, Происшествия, Северский район
Женщина погибла после взрыва газа в жилом доме в Краснодарском крае
Женщина погибла после взрыва в жилом доме в Северском районе Краснодарского края