В жилом доме в Краснодарском крае прогремел взрыв

КРАСНОДАР, 16 фев - РИА Новости. Хлопок газа произошел в жилом доме в Северском районе Краснодарского края, один человек находится под завалами, сообщили в прокуратуре региона.
"Прокуратурой района организована проверка по факту произошедшего утром 16 февраля 2026 года хлопка газа в жилом доме, расположенном по адресу: Северский район, станица Крепостная, улица Ленина, дом 16В, без последующего возгорания. В настоящий момент установлено, что один человек находится под завалами, еще три человека, в том числе двое несовершеннолетних, не пострадали", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
Последствия хлопка газа в жилом доме в Северском районе Краснодарского края
Последствия хлопка газа в жилом доме в Северском районе Краснодарского края
Как уточнили в прокуратуре, на место выехали оперативные службы, а также исполняющий обязанности прокурора района Виталий Петров.
