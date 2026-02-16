Рейтинг@Mail.ru
В жилом доме в Краснодарском крае прогремел взрыв
10:12 16.02.2026
В жилом доме в Краснодарском крае прогремел взрыв
Хлопок газа произошел в жилом доме в Северском районе Краснодарского края, один человек находится под завалами, сообщили в прокуратуре региона. РИА Новости, 16.02.2026
происшествия, северский район, краснодарский край
Происшествия, Северский район, Краснодарский край
© Фото : Прокуратура Краснодарского края/TelegramПоследствия хлопка газа в жилом доме в Северском районе Краснодарского края
КРАСНОДАР, 16 фев - РИА Новости. Хлопок газа произошел в жилом доме в Северском районе Краснодарского края, один человек находится под завалами, сообщили в прокуратуре региона.
"Прокуратурой района организована проверка по факту произошедшего утром 16 февраля 2026 года хлопка газа в жилом доме, расположенном по адресу: Северский район, станица Крепостная, улица Ленина, дом 16В, без последующего возгорания. В настоящий момент установлено, что один человек находится под завалами, еще три человека, в том числе двое несовершеннолетних, не пострадали", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
Как уточнили в прокуратуре, на место выехали оперативные службы, а также исполняющий обязанности прокурора района Виталий Петров.
На месте взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Куркино Тульской области - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Подъезд дома под Тулой, где взорвался газ, восстановят до марта 2026 года
