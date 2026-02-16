Украинскому экс-министру энергетики предъявили обвинение в отмывании денег

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Бывшему министру энергетики Украины Герману Галущенко предъявили обвинение в отмывании денег, сообщило Национальное антикоррупционное бюро.

« "НАБУ и САП расширили круг подозреваемых по делу "Мидас". На отмывании средств и участии в преступной организации разоблачили бывшего министра энергетики", — говорится в его Telegram-канале.

В воскресенье Галущенко сняли с поезда при попытке уехать с Украины. Он возглавлял Минэнерго страны с 2021-го по 2025 год, затем стал министром юстиции. Осенью после начала расследования о коррупции его отправили в отставку.

По данным следствия, в феврале 2021 года на острове Ангилья по инициативе участников преступной организации зарегистрировали фонд, который должен был привлечь около 100 миллионов долларов "инвестиций". Его возглавил их давний знакомый, гражданин Сейшельских островов и Сент-Китс и Невис, который оказывал услуги по отмыванию доходов, полученных незаконно.

Среди "инвесторов" фонда была и семья Галущенко. Чтобы скрыть его участие на Маршалловых Островах создали две компании, интегрированные в структуру траста в Сент-Китс и Невисе. Бенефициарами были бывшая жена и четверо детей экс-министра.

Эти компании стали "инвесторами" фонда за счет покупки его акций, а участники преступной организации в интересах подозреваемого начали перечислять средства на счета, открытые в трех швейцарских банках. Организация получила более 112 миллионов долларов наличными от противоправной деятельности в энергетическом секторе.

По данным НАБУ, эти средства легализовывали в том числе через криптовалюту и "инвестирование" в фонд. На счета, которыми распоряжалась семья Галущенко, перечислили более 7,4 миллиона долларов. Еще более 1,3 миллиона швейцарских франков и 2,4 миллиона евро ей передали напрямую в Швейцарии. Часть средств ушла на оплату обучения детей экс-министра в престижных заведениях и осела на счетах бывшей жены. Остальные средства положили на депозит, от которого семья чиновника получала дополнительный доход.

В рамках расследования НАБУ сотрудничает с 15 странами, следствие продолжается.

Коррупционный скандал на Украине

В начале ноября прошли обыски у экс-главы Минэнерго, в компании "Энергоатом", а также у Тимура Миндича , которого считают создателем преступной группировки и "кошельком" Владимира Зеленского. Сообщалось, что перед этим бизнесмена поспешно вывезли с Украины.

Позднее НАБУ опубликовало фотографии с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, и фрагменты аудиозаписей, в которых фигурируют трое с прозвищами Карлсон, Тенор и Рокет. Вероятно, речь идет о Миндиче, исполнительном директоре по физзащите и безопасности "Энергоатома" Дмитрии Басове и советнике Галущенко Игоре Миронюке. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Алексей Чернышов.