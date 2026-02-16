Рейтинг@Mail.ru
Украинскому экс-министру энергетики предъявили обвинение в отмывании денег
09:16 16.02.2026 (обновлено: 09:47 16.02.2026)
Украинскому экс-министру энергетики предъявили обвинение в отмывании денег
Украинскому экс-министру энергетики предъявили обвинение в отмывании денег
Бывшему министру энергетики Украины Герману Галущенко предъявили обвинение в отмывании денег, сообщило Национальное антикоррупционное бюро. РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T09:16:00+03:00
2026-02-16T09:47:00+03:00
в мире
украина
герман галущенко
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
дело миндича
тимур миндич
владимир зеленский
энергоатом
украина
сейшельские острова
ангилья
Герман Галущенко
Герман Галущенко. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Бывшему министру энергетики Украины Герману Галущенко предъявили обвинение в отмывании денег, сообщило Национальное антикоррупционное бюро.
«
"НАБУ и САП расширили круг подозреваемых по делу "Мидас". На отмывании средств и участии в преступной организации разоблачили бывшего министра энергетики", — говорится в его Telegram-канале.
Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Зеленского в Мюнхене не спросили о коррупции на Украине, заявил Дмитриев
Вчера, 17:35

В воскресенье Галущенко сняли с поезда при попытке уехать с Украины. Он возглавлял Минэнерго страны с 2021-го по 2025 год, затем стал министром юстиции. Осенью после начала расследования о коррупции его отправили в отставку.

По данным следствия, в феврале 2021 года на острове Ангилья по инициативе участников преступной организации зарегистрировали фонд, который должен был привлечь около 100 миллионов долларов "инвестиций". Его возглавил их давний знакомый, гражданин Сейшельских островов и Сент-Китс и Невис, который оказывал услуги по отмыванию доходов, полученных незаконно.
Юлия Тимошенко во время заседания Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Удар под дых. Почему дело Тимошенко грозит катастрофой для Зеленского
15 января, 08:00
Среди "инвесторов" фонда была и семья Галущенко. Чтобы скрыть его участие на Маршалловых Островах создали две компании, интегрированные в структуру траста в Сент-Китс и Невисе. Бенефициарами были бывшая жена и четверо детей экс-министра.
Эти компании стали "инвесторами" фонда за счет покупки его акций, а участники преступной организации в интересах подозреваемого начали перечислять средства на счета, открытые в трех швейцарских банках. Организация получила более 112 миллионов долларов наличными от противоправной деятельности в энергетическом секторе.
По данным НАБУ, эти средства легализовывали в том числе через криптовалюту и "инвестирование" в фонд. На счета, которыми распоряжалась семья Галущенко, перечислили более 7,4 миллиона долларов. Еще более 1,3 миллиона швейцарских франков и 2,4 миллиона евро ей передали напрямую в Швейцарии. Часть средств ушла на оплату обучения детей экс-министра в престижных заведениях и осела на счетах бывшей жены. Остальные средства положили на депозит, от которого семья чиновника получала дополнительный доход.
В рамках расследования НАБУ сотрудничает с 15 странами, следствие продолжается.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Зеленский разозлился на журналиста Atlantic после вопроса о коррупции
12 февраля, 23:17

Коррупционный скандал на Украине

В начале ноября прошли обыски у экс-главы Минэнерго, в компании "Энергоатом", а также у Тимура Миндича, которого считают создателем преступной группировки и "кошельком" Владимира Зеленского. Сообщалось, что перед этим бизнесмена поспешно вывезли с Украины.
Позднее НАБУ опубликовало фотографии с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, и фрагменты аудиозаписей, в которых фигурируют трое с прозвищами Карлсон, Тенор и Рокет. Вероятно, речь идет о Миндиче, исполнительном директоре по физзащите и безопасности "Энергоатома" Дмитрии Басове и советнике Галущенко Игоре Миронюке. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Алексей Чернышов.
Антикоррупционное бюро предъявило обвинение семи участникам преступного сообщества. Миндича и бизнесмена Александра Цукермана объявили в розыск. Как утверждает Зеленский, он не знал, что происходит за его спиной. В конце ноября он объявил об отставке главы своего офиса Андрея Ермака.
Национальное антикоррупционное бюро Украины - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
НАБУ раскрыло преступную группировку с участием депутатов Рады
27 декабря 2025, 14:05
 
