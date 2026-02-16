Рейтинг@Mail.ru
Минобороны показало установленный флаг России в освобожденной Покровке - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:12 16.02.2026
https://ria.ru/20260216/flag-2074716119.html
Минобороны показало установленный флаг России в освобожденной Покровке
Минобороны показало установленный флаг России в освобожденной Покровке - РИА Новости, 16.02.2026
Минобороны показало установленный флаг России в освобожденной Покровке
Министерство обороны России показало установленный флаг России в Покровке Сумской области. РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T15:12:00+03:00
2026-02-16T15:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сумская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074716837_176:575:1112:1101_1920x0_80_0_0_7dbe3df14ef55085d8b45e350764bae3.jpg
https://ria.ru/20260216/ukraina-2074708487.html
россия
сумская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074716837_351:590:1006:1081_1920x0_80_0_0_1882dbfbf735ce77dfb2c078634d2361.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, сумская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сумская область, Вооруженные силы Украины
Минобороны показало установленный флаг России в освобожденной Покровке

МО РФ показало установленный флаг России в освобожденной Покровке

© Минобороны РоссииРоссийский флаг в Покровке
Российский флаг в Покровке - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© Минобороны России
Российский флаг в Покровке
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Министерство обороны России показало установленный флаг России в Покровке Сумской области.
В понедельник стало известно об освобождении российской армией Покровки в Сумской области.
На опубликованных кадрах военные уничтожают технику и живую силу ВСУ, выбивая украинские подразделения из населенного пункта. На заключительных кадрах видео показан установленный на крыше освобожденного дома флаг РФ.
Военнослужащий-связист - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
ВС России расширяют полосу безопасности в Сумской и Харьковской областях
Вчера, 14:45
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияСумская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала