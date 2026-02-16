Рейтинг@Mail.ru
"Не можем себе представить". В Финляндии испугались войны с Россией - РИА Новости, 16.02.2026
22:33 16.02.2026
"Не можем себе представить". В Финляндии испугались войны с Россией
© AP Photo / David GoldmanФинский флаг на судне близ Нуука, Гренландия
Финский флаг на судне близ Нуука, Гренландия. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. На Западе продолжают продвигать идею войны с Россией несмотря на то, что Кремль не раз отвергал эти обвинения, заявил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.
"Это безрассудное перевооружение Европы приведет к катастрофическим последствиям, которые мы даже не можем себе представить. Россия постоянно повторяет, что не намерена нападать на Европу, а напротив, всегда открыта для диалога и дипломатии. Тот факт, что завтра в Женеве состоятся мирные переговоры, ясно свидетельствует о стремлении России к мирному урегулированию", — заявил он.
По мнению политика, курс на перевооружение Европы свидетельствует о желании западных лидеров и элит вступить в противостояние с Россией.
Мема также подчеркнул, что последняя конференция по безопасности в Мюнхене показала, что лидеры ЕС не осознают реальное положение дел и продвигают идею разжигания войны.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. Западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
