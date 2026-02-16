Посол в Финляндии надеется, что россияне с судна Fitburg вернутся домой

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов в интервью РИА Новости выразил надежду, что остающиеся в Финляндии под запретом на выезд россияне с судна Fitburg скоро смогут вернуться домой.

"Рассчитываем, что дело будет рассмотрено объективно и наши сограждане смогут скоро вернуться домой. Сотрудники посольства находятся в постоянном личном контакте с российскими моряками, оказывая им всевозможное содействие в рамках имеющихся у нас прав и полномочий, поддерживают связь с адвокатами и представителями судовладельца", - сказал посол.