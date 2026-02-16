https://ria.ru/20260216/finlyandiya-2074586833.html
Посол в Финляндии надеется, что россияне с судна Fitburg вернутся домой
Посол в Финляндии надеется, что россияне с судна Fitburg вернутся домой - РИА Новости, 16.02.2026
Посол в Финляндии надеется, что россияне с судна Fitburg вернутся домой
Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов в интервью РИА Новости выразил надежду, что остающиеся в Финляндии под запретом на выезд россияне с судна Fitburg скоро... РИА Новости, 16.02.2026
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов в интервью РИА Новости выразил надежду, что остающиеся в Финляндии под запретом на выезд россияне с судна Fitburg скоро смогут вернуться домой.
Финские власти 12 января сняли арест с грузового судна Fitburg, задержанного 31 декабря 2025 года по подозрению в повреждении кабеля в Финском заливе
. Посольство РФ
в Хельсинки
сообщало РИА Новости, что судно с восемью гражданами России на борту покинуло Финляндию
, три россиянина - капитан и два помощника - все еще остаются в стране под запретом на выезд.
"Рассчитываем, что дело будет рассмотрено объективно и наши сограждане смогут скоро вернуться домой. Сотрудники посольства находятся в постоянном личном контакте с российскими моряками, оказывая им всевозможное содействие в рамках имеющихся у нас прав и полномочий, поддерживают связь с адвокатами и представителями судовладельца", - сказал посол.