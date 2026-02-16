Флаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки. Архивное фото

© AP Photo / Sergei Grits Флаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки

Речь об отправке финских военных на Украину пока не идет, заявил посол

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Речь об отправке на Украину финских военнослужащих в рамках "гарантий безопасности" Украины пока не идет, заявил в интервью РИА Новости посол России в Хельсинки Павел Кузнецов.

"О возможной отправке финских военнослужащих на Украину речь на данном этапе не идет - по словам Орпо, главной задачей финской армии является оборона территории самой Финляндии", - сказал глава дипмиссии.

Посол добавил, что пока неясно, что имеется в виду под анонсированными финским правительством "мерами по обеспечению безопасности Украины", в том числе самим финнам.

"Пока руководство страны заявляет, что окончательные решения на этот счет не приняты, и старается не вдаваться в подробности", - сказал Кузнецов