Речь об отправке финских военных на Украину пока не идет, заявил посол - РИА Новости, 16.02.2026
03:33 16.02.2026
Речь об отправке финских военных на Украину пока не идет, заявил посол
Речь об отправке финских военных на Украину пока не идет, заявил посол - РИА Новости, 16.02.2026
Речь об отправке финских военных на Украину пока не идет, заявил посол
Речь об отправке на Украину финских военнослужащих в рамках "гарантий безопасности" Украины пока не идет, заявил в интервью РИА Новости посол России в Хельсинки РИА Новости, 16.02.2026
в мире, украина, россия, хельсинки, павел кузнецов, петтери орпо, нато, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Россия, Хельсинки, Павел Кузнецов, Петтери Орпо, НАТО, Мирный план США по Украине
Речь об отправке финских военных на Украину пока не идет, заявил посол

Посол Кузнецов: речь об отправке финских военных на Украину пока не идет

© AP Photo / Sergei GritsФлаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки
Флаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© AP Photo / Sergei Grits
Флаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Речь об отправке на Украину финских военнослужащих в рамках "гарантий безопасности" Украины пока не идет, заявил в интервью РИА Новости посол России в Хельсинки Павел Кузнецов.
Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что страна примет участие в мерах по обеспечению безопасности Украины, но не в гарантиях безопасности.
"О возможной отправке финских военнослужащих на Украину речь на данном этапе не идет - по словам Орпо, главной задачей финской армии является оборона территории самой Финляндии", - сказал глава дипмиссии.
Посол добавил, что пока неясно, что имеется в виду под анонсированными финским правительством "мерами по обеспечению безопасности Украины", в том числе самим финнам.
"Пока руководство страны заявляет, что окончательные решения на этот счет не приняты, и старается не вдаваться в подробности", - сказал Кузнецов.
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
В миреУкраинаРоссияХельсинкиПавел КузнецовПеттери ОрпоНАТОМирный план США по Украине
 
 
Заголовок открываемого материала