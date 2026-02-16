Рейтинг@Mail.ru
"Аномально слабы": в Финляндии подняли панику из-за России - РИА Новости, 16.02.2026
08:00 16.02.2026 (обновлено: 09:51 16.02.2026)
"Аномально слабы": в Финляндии подняли панику из-за России
"Аномально слабы": в Финляндии подняли панику из-за России - РИА Новости, 16.02.2026
"Аномально слабы": в Финляндии подняли панику из-за России
Экономика задыхается: ВВП практически не растет. Но население винит во всем Россию, а не собственное правительство. Об истинных причинах кризиса в Финляндии — в РИА Новости, 16.02.2026
финляндия
россия
финляндия
россия
финляндия, россия
Финляндия, Россия
"Аномально слабы": в Финляндии подняли панику из-за России

Давыдова: финские власти сами создают себе проблемы

© Getty Images / Anadolu/ALESSANDRO RAMPAZZOЛюди с флагами Финляндии на площади в Хельсинки
Люди с флагами Финляндии на площади в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© Getty Images / Anadolu/ALESSANDRO RAMPAZZO
Люди с флагами Финляндии на площади в Хельсинки. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости, Светлана Медведева. Экономика задыхается: ВВП практически не растет. Но население винит во всем Россию, а не собственное правительство. Об истинных причинах кризиса в Финляндии — в материале РИА Новости.

"Главный виновник"

В 2023-м году ВВП сократился на 0,9%, в 2024-м прибавил лишь 0,4%.
Минфин прогнозирует 0,2% по итогам 2025-го. Ранее ожидали 1%.
Финский флаг на судне близ Нуука, Гренландия - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
"Пьет много водки". На Западе набросились на Стубба из-за слов о России
9 февраля, 22:10
Согласно опросу аналитического центра EVA, большинство финнов (77%) считает главным фактором, тормозящим экономический рост, неопределенность, якобы вызванную действиями России.
© @KainuunRaja/XЗаблокированный КПП на границе Финляндии с Россией
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© @KainuunRaja/X
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией

Целый ряд причин

На самом деле одна из главных причин — разрыв сотрудничества с Москвой, говорит доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Давыдова.
Финляндия вступила в НАТО, закрыла границу.
В 2021-м на Россию приходилось 5,4% финского товарного экспорта (5-е место) и 11,7% импорта (второе место после Германии).
Теперь столь крупный рынок сбыта для машиностроительных, деревообрабатывающих, металлургических и химических предприятий недоступен, отмечает доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве России Артем Пылин.
И нет дешевых энергоресурсов — нефти, нефтепродуктов, природного газа, электроэнергии. А также металлов и древесины.
Владимир Зеленский, Кир Стармер, Фридрих Мерц и Эммануэль Макрон во время встречи в Лондоне - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Дали заднюю. ЕС в последний момент изменил решение по Украине
11 февраля, 08:00
Результат: экономика стагнирует с околонулевыми или слабо отрицательными показателями прироста реального ВВП.
Приграничный финский регион Южная Карелия теряет по миллиону евро в день без российских туристов.
В Хельсинки твердят о "российской угрозе". Хотя Москва заверяет в своем миролюбии, горячее финское воображение продолжает рисовать картины возможной войны. Дошло до того, что хотели восстановить осушенные болота на границе — против тяжелой боевой техники.
На границе строят забор. Правда, подрядчик уже обанкротился.
Конечно, растут военные расходы. В 2026-м на это выделили 6,3 миллиарда евро, или 2,5% ВВП. К 2029-му увеличат до 3% ВВП.
И понятно, вооружают киевский режим: уже потратили на ВСУ более трех миллиардов евро.
© Фото : US ArmyАмериканские военные во время учений войск НАТО в Финляндии
Американские военные во время учений войск НАТО в Финляндии - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© Фото : US Army
Американские военные во время учений войск НАТО в Финляндии

Мрачная картина

Среди внутренних факторов, мешающих экономике, — более медленное развитие финских компаний по сравнению с европейскими конкурентами.
"Это связано с жестким государственным регулированием, высокими налогами и недостатком частных инвестиций, что сужает перспективы для расширения бизнеса", — поясняет Давыдова.
Плюс слабый внутренний спрос из-за закредитованности населения.
Не стоит забывать и о демографическом кризисе. Рабочих рук все меньше, население стареет — соответственно, увеличиваются социальные расходы, дополнительно обременяя госбюджет.
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Цена биржевой электроэнергии в Финляндии побила рекорд зимы
2 февраля, 14:43
Безработица в стране на максимуме с 2009-го — 10,7%. Только за прошлый год обанкротились 3906 компаний — на 12% больше, чем в 2024-м. Это рекорд с 1996-го.
В общем, корень экономических проблем — не в действиях России, а в целенаправленных решениях финских властей, которые противоречат национальным интересам.
© AP Photo / Sergei GritsМужчина фотографирует флаги НАТО и Финляндии
Мужчина фотографирует флаги НАТО и Финляндии - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© AP Photo / Sergei Grits
Мужчина фотографирует флаги НАТО и Финляндии
 
ФинляндияРоссия
 
 
