МОСКВА, 16 фев — РИА Новости, Светлана Медведева. Экономика задыхается: ВВП практически не растет. Но население винит во всем Россию, а не собственное правительство. Об истинных причинах кризиса в Финляндии — в материале РИА Новости.

"Главный виновник"

В 2023-м году ВВП сократился на 0,9%, в 2024-м прибавил лишь 0,4%.

Минфин прогнозирует 0,2% по итогам 2025-го. Ранее ожидали 1%.

Согласно опросу аналитического центра EVA, большинство финнов (77%) считает главным фактором, тормозящим экономический рост, неопределенность, якобы вызванную действиями России.

Целый ряд причин

На самом деле одна из главных причин — разрыв сотрудничества с Москвой, говорит доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Давыдова.

Финляндия вступила в НАТО, закрыла границу.

В 2021-м на Россию приходилось 5,4% финского товарного экспорта (5-е место) и 11,7% импорта (второе место после Германии).

Теперь столь крупный рынок сбыта для машиностроительных, деревообрабатывающих, металлургических и химических предприятий недоступен, отмечает доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве России Артем Пылин.

И нет дешевых энергоресурсов — нефти, нефтепродуктов, природного газа, электроэнергии. А также металлов и древесины.

Результат: экономика стагнирует с околонулевыми или слабо отрицательными показателями прироста реального ВВП.

Приграничный финский регион Южная Карелия теряет по миллиону евро в день без российских туристов.

В Хельсинки твердят о "российской угрозе". Хотя Москва заверяет в своем миролюбии, горячее финское воображение продолжает рисовать картины возможной войны. Дошло до того, что хотели восстановить осушенные болота на границе — против тяжелой боевой техники.

На границе строят забор. Правда, подрядчик уже обанкротился.

Конечно, растут военные расходы. В 2026-м на это выделили 6,3 миллиарда евро, или 2,5% ВВП. К 2029-му увеличат до 3% ВВП.

И понятно, вооружают киевский режим: уже потратили на ВСУ более трех миллиардов евро.

Мрачная картина

Среди внутренних факторов, мешающих экономике, — более медленное развитие финских компаний по сравнению с европейскими конкурентами.

"Это связано с жестким государственным регулированием, высокими налогами и недостатком частных инвестиций, что сужает перспективы для расширения бизнеса", — поясняет Давыдова.

Плюс слабый внутренний спрос из-за закредитованности населения.

Не стоит забывать и о демографическом кризисе. Рабочих рук все меньше, население стареет — соответственно, увеличиваются социальные расходы, дополнительно обременяя госбюджет.

Безработица в стране на максимуме с 2009-го — 10,7%. Только за прошлый год обанкротились 3906 компаний — на 12% больше, чем в 2024-м. Это рекорд с 1996-го.

В общем, корень экономических проблем — не в действиях России, а в целенаправленных решениях финских властей, которые противоречат национальным интересам.