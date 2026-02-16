Посол заявил о дискриминации россиян в Финляндии

«

"Нелишним, впрочем, будет напомнить, что финские власти так ни разу и не предоставили никаких доказательств существования "угроз" в связи с приобретением россиянами недвижимости. Речь идет о неприкрытой дискриминации граждан России", — сказал глава дипмиссии.