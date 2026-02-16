Рейтинг@Mail.ru
06:02 16.02.2026 (обновлено: 07:40 16.02.2026)
Посол заявил о дискриминации россиян в Финляндии
Финские власти дискриминируют россиян, не давая им покупать недвижимость, заявил в интервью РИА Новости посол России в Хельсинки Павел Кузнецов. РИА Новости, 16.02.2026
россия, хельсинки, белоруссия, павел кузнецов, в мире, финляндия
Россия, Хельсинки, Белоруссия, Павел Кузнецов, В мире, Финляндия
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Финские власти дискриминируют россиян, не давая им покупать недвижимость, заявил в интервью РИА Новости посол России в Хельсинки Павел Кузнецов.
"Нелишним, впрочем, будет напомнить, что финские власти так ни разу и не предоставили никаких доказательств существования "угроз" в связи с приобретением россиянами недвижимости. Речь идет о неприкрытой дискриминации граждан России", — сказал глава дипмиссии.
В июле прошлого года Хельсинки ввел запрет запрет на такие сделки для граждан России и Белоруссии.

Под недвижимостью в финской правовой системе подразумеваются земельные участки, квартиры в многоквартирных домах к ней не относятся.

Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
СМИ раскрыли, что Финляндия подготовила россиянам
14 февраля, 13:29
 
РоссияХельсинкиБелоруссияПавел КузнецовВ миреФинляндия
 
 
