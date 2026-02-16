Народный фронт предупредил о фейках от имени движения

"Вновь участились случаи распространения фейков от имени Народного фронта. В этот раз мошенники сделали эмоциональную рассылку по организациям, корпорациям, бизнесу с призывом пожертвовать средства "на помощь СВО", - говорится в публикации.

В Народном фронте напомнили, что сборы в поддержку бойцов СВО и мирных жителей новых и прифронтовых регионов добровольны и осуществляются исключительно через официальный сайт фонда "Народный фронт. Все для победы", где также размещены отчеты о каждом завершенном и врученном сборе.