Народный фронт предупредил о фейках от имени движения
Народный фронт предупредил о фейках от имени движения - РИА Новости, 16.02.2026
Народный фронт предупредил о фейках от имени движения
Народный фронт предупредил об участившихся случаях распространения мошенниками фейков от имени движения. РИА Новости, 16.02.2026
Народный фронт предупредил об новых случаях рассылки фейков от имени движения
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Народный фронт предупредил об участившихся случаях распространения мошенниками фейков от имени движения.
"Вновь участились случаи распространения фейков от имени Народного фронта. В этот раз мошенники сделали эмоциональную рассылку по организациям, корпорациям, бизнесу с призывом пожертвовать средства "на помощь СВО", - говорится в публикации.
В Народном фронте напомнили, что сборы в поддержку бойцов СВО и мирных жителей новых и прифронтовых регионов добровольны и осуществляются исключительно через официальный сайт фонда "Народный фронт. Все для победы", где также размещены отчеты о каждом завершенном и врученном сборе.