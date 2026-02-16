Рейтинг@Mail.ru
16:58 16.02.2026
Народный фронт предупредил о фейках от имени движения
Народный фронт предупредил о фейках от имени движения
2026-02-16T16:58:00+03:00
2026-02-16T16:58:00+03:00
2026
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Народный фронт предупредил об участившихся случаях распространения мошенниками фейков от имени движения.
"Вновь участились случаи распространения фейков от имени Народного фронта. В этот раз мошенники сделали эмоциональную рассылку по организациям, корпорациям, бизнесу с призывом пожертвовать средства "на помощь СВО", - говорится в публикации.
В Народном фронте напомнили, что сборы в поддержку бойцов СВО и мирных жителей новых и прифронтовых регионов добровольны и осуществляются исключительно через официальный сайт фонда "Народный фронт. Все для победы", где также размещены отчеты о каждом завершенном и врученном сборе.
Мобильное приложение Социальной контракт на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Ветераны СВО теперь могут заключить соцконтракт без учета дохода их семей
12 февраля, 17:52
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
