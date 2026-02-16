Фестиваль "Московские сани" стартует в столице 17 февраля

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. С 17 по 21 февраля в олимпийском комплексе "Лужники" и 22 февраля в спортивном комплексе "Лата Трэк" в Крылатском пройдет фестиваль "Московские сани", сообщает пресс-служба Департамента спорта города Москвы – организатора мероприятия.

С 17 по 21 февраля программа мероприятия пройдет в "Лужниках". Здесь будет работать горка для тюбингов и творческая зона фестиваля, где посетители смогут поучаствовать в мастер-классах, подготовить декор для саней и кастомизировать их, чтобы показать на выставке в "Лата Трэк". Кроме того, на площадке можно будет зарегистрироваться на финальный день мероприятия.

Главный день фестиваля состоится 22 февраля на горке "Лата Трэк" в Крылатском. В этот день пройдут конкурсные заезды и праздничная программа. Участники смогут выступить в командных заездах на заранее подготовленных декорированных тюбингах. Все соревнования оцениваются по скорости, оригинальности и артистизму во время спуска.

Отдельной частью программы станут заезды пяти звездных команд. Капитанами выступят известные спортсмены и представители шоу-бизнеса. Команды выйдут на трассу, где будут соревноваться за самый быстрый, самый креативный и самый зрелищный спуск.

Фестиваль дополнит насыщенная программа активностей, конкурсов и мастер-классов. Гостей ждут веселые старты, перетягивание каната, городки, дартс, аквагрим, чеканка памятных монет, роспись по дереву и веселые конкурсы вроде метания блина. Посетители смогут принять участие в костюмированных заездах, а также в выставке кастомных саней.

Особую атмосферу создаст "Русская чайная" — теплая зона отдыха с самоваром, где можно согреться и провести время в уютной обстановке. На площадке будет работать зона питания с полевой кухней и блинной станцией.