Защита обжаловала арест замглавы Fesco - РИА Новости, 16.02.2026
10:13 16.02.2026
Защита обжаловала арест замглавы Fesco
Защита обжаловала арест замглавы Fesco
Защита замглавы транспортной группы Fesco Бориса Иванова обжаловала его арест по делу о растрате, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА... РИА Новости, 16.02.2026
https://ria.ru/20260214/delo-2074332816.html
происшествия, fesco, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Защита обжаловала арест замглавы Fesco

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Защита замглавы транспортной группы Fesco Бориса Иванова обжаловала его арест по делу о растрате, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
Согласно данным, жалоба поступила в суд уже 12 февраля - в день ареста.
По делу также арестован бывший глава совета директоров Fesco Андрей Северилов.
Фигуранты организовали покупку по завышенной стоимости доли в неработающей компании, сообщали в следственном департаменте МВД РФ. По версии следствия, криминальная схема была реализована с 2022 по 2023 год под предлогом развития портовой инфраструктуры проекта Восточного транспортно-логистического узла.
Трое предполагаемых соучастников по делу скрылись за границей, следствие устанавливает их местоположение.
Экс-глава совета директоров Fesco не признает вину по делу о растрате
14 февраля, 05:34
 
ПроисшествияFESCOМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
