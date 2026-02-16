https://ria.ru/20260216/fesco-2074621011.html
Защита обжаловала арест замглавы Fesco
Защита обжаловала арест замглавы Fesco - РИА Новости, 16.02.2026
Защита обжаловала арест замглавы Fesco
Защита замглавы транспортной группы Fesco Бориса Иванова обжаловала его арест по делу о растрате, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T10:13:00+03:00
2026-02-16T10:13:00+03:00
2026-02-16T10:13:00+03:00
происшествия
fesco
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_0:275:2861:1884_1920x0_80_0_0_938da5e0cdf3958ae5fafcdc0bb94254.jpg
https://ria.ru/20260214/delo-2074332816.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_3644cb1f574246cda7e7d607aa9a5adb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, fesco, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, FESCO, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Защита обжаловала арест замглавы Fesco
РИА Новости: защита обжаловала арест замглавы Fesco Иванова