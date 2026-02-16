Защита обжаловала арест замглавы Fesco

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Защита замглавы транспортной группы Fesco Бориса Иванова обжаловала его арест по делу о растрате, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.

Согласно данным, жалоба поступила в суд уже 12 февраля - в день ареста.

По делу также арестован бывший глава совета директоров Fesco Андрей Северилов.

Фигуранты организовали покупку по завышенной стоимости доли в неработающей компании, сообщали в следственном департаменте МВД РФ . По версии следствия, криминальная схема была реализована с 2022 по 2023 год под предлогом развития портовой инфраструктуры проекта Восточного транспортно-логистического узла.