В Евросоюзе не стали комментировать участие в переговорах по Украине
В Евросоюзе не стали комментировать участие в переговорах по Украине - РИА Новости, 16.02.2026
В Евросоюзе не стали комментировать участие в переговорах по Украине
Еврокомиссия не смогла прокомментировать участие Евросоюза на предстоящих переговорах по Украине в Женеве. РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T16:18:00+03:00
2026-02-16T16:18:00+03:00
2026-02-16T17:40:00+03:00
в мире
украина
женева (город)
брюссель
владимир мединский
дмитрий песков
стив уиткофф
еврокомиссия
украина
женева (город)
брюссель
Новости
ru-RU
в мире, украина, женева (город), брюссель, владимир мединский, дмитрий песков, стив уиткофф, еврокомиссия, евросоюз, переговоры по украине в женеве — 2026
В Евросоюзе не стали комментировать участие в переговорах по Украине
Еврокомиссия не смогла прокомментировать участие ЕС в переговорах по Украине