Рейтинг@Mail.ru
В Евросоюзе не стали комментировать участие в переговорах по Украине - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:18 16.02.2026 (обновлено: 17:40 16.02.2026)
https://ria.ru/20260216/evrosoyuz-2074732893.html
В Евросоюзе не стали комментировать участие в переговорах по Украине
В Евросоюзе не стали комментировать участие в переговорах по Украине - РИА Новости, 16.02.2026
В Евросоюзе не стали комментировать участие в переговорах по Украине
Еврокомиссия не смогла прокомментировать участие Евросоюза на предстоящих переговорах по Украине в Женеве. РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T16:18:00+03:00
2026-02-16T17:40:00+03:00
в мире
украина
женева (город)
брюссель
владимир мединский
дмитрий песков
стив уиткофф
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/16/2049794787_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_c6fdade7b83923e995826f31d665b2d4.jpg
https://ria.ru/20260215/ukraina-2074563232.html
украина
женева (город)
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/16/2049794787_0:0:1774:1330_1920x0_80_0_0_558f29122fd243bb9edb50c2d738c37e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, женева (город), брюссель, владимир мединский, дмитрий песков, стив уиткофф, еврокомиссия, евросоюз, переговоры по украине в женеве — 2026
В мире, Украина, Женева (город), Брюссель, Владимир Мединский, Дмитрий Песков, Стив Уиткофф, Еврокомиссия, Евросоюз, Переговоры по Украине в Женеве — 2026
В Евросоюзе не стали комментировать участие в переговорах по Украине

Еврокомиссия не смогла прокомментировать участие ЕС в переговорах по Украине

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 16 фев - РИА Новости. Еврокомиссия не смогла прокомментировать участие Евросоюза на предстоящих переговорах по Украине в Женеве.
"Нечего добавить по этому вопросу и по поводу нашей позиции до настоящего времени. Так что у меня нет ничего нового, чтобы поделиться с вами, но я с удовольствием сделаю это, когда у нас будет такая возможность", - сказал представитель Еврокомиссии Анвар аль-Ануни на брифинге в Брюсселе, отвечая на вопрос о том, участвует ли ЕС в предстоящих переговорах в Женеве и направит ли свою делегацию.
В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что обсуждения мира на Украине продолжатся 17-18 февраля. Российскую делегацию в Женеве возглавит помощник президента Владимир Мединский. Спецпредставитель Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер будут на встрече по урегулированию на Украине во вторник в Женеве.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Зеленский назвал приоритетную тему для Украины на трехсторонних переговорах
15 февраля, 21:31
 
В миреУкраинаЖенева (город)БрюссельВладимир МединскийДмитрий ПесковСтив УиткоффЕврокомиссияЕвросоюзПереговоры по Украине в Женеве — 2026
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала