21:05 16.02.2026 (обновлено: 21:09 16.02.2026)
Госдеп призвал европейскую цивилизацию выйти из упадка
ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. Государственный департамент США призвал Европу держаться курса на выживание и выходить из упадка.
"Европа должна выйти из упадка, Европа должна выжить", - говорится в сообщении госдепа в соцсети Х.
Внешнеполитическое ведомство указало на неуверенность в себе нынешней Европы, вспомнив при этом ее прежние достижения. Перечисляя их, госдеп упомянул немецкого композитора Людвига ван Бетховена, памятники итальянского возрождения и географические открытия.
"Цивилизация, которая дала миру Бетховена, установила верховенство закона, построила Сикстинскую капеллу и совершила кругосветное путешествие, должна избавиться от оков стыда и неуверенности в себе", - говорится в сообщении.
К публикации прикреплено фото главы госдепа Марко Рубио, который 14 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности критиковал концепцию мира без границ и высказывал идеи протекционизма.
Марко Рубио выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Рубио обозначил "красную линию" США для Европы, пишет Fox News
Вчера, 10:46
 
В миреЕвропаСШАЛюдвиг ван БетховенМарко РубиоГосударственный департамент США
 
 
