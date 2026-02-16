Рейтинг@Mail.ru
16:37 16.02.2026 (обновлено: 16:58 16.02.2026)
МИД Германии призвал Францию увеличить расходы на оборону
в мире, германия, франция, сша, эммануэль макрон, дональд трамп, пит хегсет, министерство обороны сша, нато, бундестаг германии
В мире, Германия, Франция, США, Эммануэль Макрон, Дональд Трамп, Пит Хегсет, Министерство обороны США, НАТО, Бундестаг Германии
МИД Германии призвал Францию увеличить расходы на оборону

МИД Германии: Париж должен увеличить расходы на оборону для защиты суверенитета

БЕРЛИН, 16 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль призвал Францию увеличить расходы на оборону и назвал усилия Парижа недостаточными для достижения цели европейского суверенитета.
"(Президент Франции Эммануэль Макрон - ред.) неоднократно и справедливо о нашем стремлении к европейскому суверенитету. Любой, кто говорит об этом, должен действовать соответствующим образом в своей стране. К сожалению, усилий Французской республики недостаточно для этой цели", - заявил глава немецкого МИД в эфире радиостанции Deutschlandfunk.
Бундестаг в ноябре 2025 года увеличил оборонный бюджет Германии на 2026 год примерно до 108 миллиардов евро - самого высокого уровня со времен окончания холодной войны. В основном средства пойдут на закупки военной техники и боеприпасов, значительная часть которых финансируется за счет кредитов.
Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех членов блока повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. При этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что США пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
Чрезвычайный и полномочный посол России в Германии Сергей Нечаев - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Посол Нечаев: призыв Германии готовиться к войне с Россией – безумная затея
14 февраля, 19:00
 
В миреГерманияФранцияСШАЭммануэль МакронДональд ТрампПит ХегсетМинистерство обороны СШАНАТОБундестаг Германии
 
 
