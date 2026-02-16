https://ria.ru/20260216/evropa-2074739593.html
МИД Германии призвал Францию увеличить расходы на оборону
МИД Германии призвал Францию увеличить расходы на оборону - РИА Новости, 16.02.2026
МИД Германии призвал Францию увеличить расходы на оборону
Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль призвал Францию увеличить расходы на оборону и назвал усилия Парижа недостаточными для достижения цели
в мире
германия
франция
сша
эммануэль макрон
дональд трамп
пит хегсет
министерство обороны сша
германия
франция
сша
МИД Германии призвал Францию увеличить расходы на оборону
МИД Германии: Париж должен увеличить расходы на оборону для защиты суверенитета