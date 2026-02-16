Рейтинг@Mail.ru
В Европе обсуждают возобновление прямых контактов с Россией, пишут СМИ - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:24 16.02.2026
https://ria.ru/20260216/evropa-2074657631.html
В Европе обсуждают возобновление прямых контактов с Россией, пишут СМИ
В Европе обсуждают возобновление прямых контактов с Россией, пишут СМИ - РИА Новости, 16.02.2026
В Европе обсуждают возобновление прямых контактов с Россией, пишут СМИ
Обсуждения по поводу возобновления прямых контактов Европы с Россией становятся все более публичными, особенно на фоне напряженных отношений с Вашингтоном,... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T12:24:00+03:00
2026-02-16T12:24:00+03:00
в мире
россия
европа
джорджа мелони
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755618557_0:0:2993:1684_1920x0_80_0_0_cdffb44149f9b3dac1f253a6e1251c63.jpg
https://ria.ru/20260216/evropa-2074654673.html
https://ria.ru/20260216/myunkhen-2074605633.html
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755618557_81:0:2810:2047_1920x0_80_0_0_f6548184b6692cf27607fea592f5af42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, европа, джорджа мелони, евросоюз
В мире, Россия, Европа, Джорджа Мелони, Евросоюз
В Европе обсуждают возобновление прямых контактов с Россией, пишут СМИ

Pais: в Европе более публично обсуждают возобновление прямых контактов с РФ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Обсуждения по поводу возобновления прямых контактов Европы с Россией становятся все более публичными, особенно на фоне напряженных отношений с Вашингтоном, пишет газета Pais.
Газета напоминает, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони высказывалась по поводу возобновления диалога между Европой и Россией. Как уточняет Pais, ее поддерживают власти таких стран, как Австрия, Люксембург, Чехия. Против выступают Великобритания и ФРГ.
Флажки Европейского союза и России - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
СМИ: в Европе считают необходимость диалога с Россией все более очевидной
Вчера, 12:13
"Бесчисленные доказательства того, что Вашингтон игнорирует Европу по поводу ключевого вопроса по безопасности, подпитывают в эти дни обсуждение в дипломатических коридорах возобновления прямых контактов с Россией. Это обсуждение становится все более публичным после заявлений (лидера Франции Эммануэля - ред.) Макрона в пользу разговора с Россией и прекращения зависимости от США", - отмечает газета.
Pais напоминает, что в интервью газете от 10 февраля Макрон заявлял о необходимости структурировать возобновление "обсуждения европейцев" с Россией и что некоторые представители стран уже высказывались по поводу назначения спецпосланника для ведения "диалога с Россией".
Ранее Макрон утверждал, что Париж восстановил каналы связи с Москвой на техническом уровне.
В декабре 2025 года он заявил, что Европе было бы полезно возобновить диалог с президентом РФ Владимиром Путиным. Итальянский премьер Джорджа Мелони в январе призвала Европу начать говорить с Россией по теме Украины и выступила за назначение спецпосланника ЕС по украинскому урегулированию. О том, что Европе в какой-то момент нужно будет начать вести диалог с Россией по Украине на самом высоком уровне, заявлял и президент Финляндии Александр Стубб.
Глава МИД РФ Сергей Лавров 30 января заявил, что Россия никогда не откажется от диалога, но с нынешними лидерами Европы договориться, скорее всего, ни о чем не получится.
Мюнхенская конференция по безопасности - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Встреча в Мюнхене показала, что связь США и Европы разрушена, пишут СМИ
Вчера, 09:16
 
В миреРоссияЕвропаДжорджа МелониЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала