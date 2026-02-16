В Европе обсуждают возобновление прямых контактов с Россией, пишут СМИ

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Обсуждения по поводу возобновления прямых контактов Европы с Россией становятся все более публичными, особенно на фоне напряженных отношений с Вашингтоном, пишет газета Pais.

Pais напоминает, что в интервью газете от 10 февраля Макрон заявлял о необходимости структурировать возобновление "обсуждения европейцев" с Россией и что некоторые представители стран уже высказывались по поводу назначения спецпосланника для ведения "диалога с Россией".