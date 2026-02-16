В Европе обсуждают возобновление прямых контактов с Россией, пишут СМИ

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Обсуждения по поводу возобновления прямых контактов Европы с Россией становятся все более публичными, особенно на фоне напряженных отношений с Вашингтоном, пишет газета Pais.
Газета напоминает, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони высказывалась по поводу возобновления диалога между Европой и Россией. Как уточняет Pais, ее поддерживают власти таких стран, как Австрия, Люксембург, Чехия. Против выступают Великобритания и ФРГ.
"Бесчисленные доказательства того, что Вашингтон игнорирует Европу по поводу ключевого вопроса по безопасности, подпитывают в эти дни обсуждение в дипломатических коридорах возобновления прямых контактов с Россией. Это обсуждение становится все более публичным после заявлений (лидера Франции Эммануэля - ред.) Макрона в пользу разговора с Россией и прекращения зависимости от США", - отмечает газета.
Pais напоминает, что в интервью газете от 10 февраля Макрон заявлял о необходимости структурировать возобновление "обсуждения европейцев" с Россией и что некоторые представители стран уже высказывались по поводу назначения спецпосланника для ведения "диалога с Россией".
В декабре 2025 года он заявил, что Европе было бы полезно возобновить диалог с президентом РФ Владимиром Путиным. Итальянский премьер Джорджа Мелони в январе призвала Европу начать говорить с Россией по теме Украины и выступила за назначение спецпосланника ЕС по украинскому урегулированию. О том, что Европе в какой-то момент нужно будет начать вести диалог с Россией по Украине на самом высоком уровне, заявлял и президент Финляндии Александр Стубб.
Глава МИД РФ Сергей Лавров 30 января заявил, что Россия никогда не откажется от диалога, но с нынешними лидерами Европы договориться, скорее всего, ни о чем не получится.