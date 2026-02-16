СМИ: в Европе считают необходимость диалога с Россией все более очевидной

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. В Европе считают все более очевидной необходимость возобновления диалога с Россией, пишет газета Pais со ссылкой на высокопоставленный источник в ЕС.
"Становится все более очевидным, что с Россией нужно говорить, вопрос не только в том, когда, но и как", - приводит издание слова источника.
Президент Франции Эммануэль Макрон в декабре 2025 года заявил, что Европе было бы полезно возобновить диалог с президентом РФ Владимиром Путиным. Итальянский премьер Джорджа Мелони в январе призвала Европу начать говорить с Россией по теме Украины и выступила за назначение спецпосланника ЕС по украинскому урегулированию. О том, что Европе в какой-то момент нужно будет начать вести диалог с Россией по Украине на самом высоком уровне, заявлял и президент Финляндии Александр Стубб.
Глава МИД РФ Сергей Лавров 30 января заявил, что Россия никогда не откажется от диалога, но с нынешними лидерами Европы договориться, скорее всего, ни о чем не получится.
