СМИ: в Европе считают необходимость диалога с Россией все более очевидной - РИА Новости, 16.02.2026
12:13 16.02.2026
СМИ: в Европе считают необходимость диалога с Россией все более очевидной
В Европе считают все более очевидной необходимость возобновления диалога с Россией, пишет газета Pais со ссылкой на высокопоставленный источник в ЕС.
в мире
россия
европа
украина
эммануэль макрон
владимир путин
джорджа мелони
евросоюз
россия
европа
украина
в мире, россия, европа, украина, эммануэль макрон, владимир путин, джорджа мелони, евросоюз
В мире, Россия, Европа, Украина, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Джорджа Мелони, Евросоюз
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. В Европе считают все более очевидной необходимость возобновления диалога с Россией, пишет газета Pais со ссылкой на высокопоставленный источник в ЕС.
"Становится все более очевидным, что с Россией нужно говорить, вопрос не только в том, когда, но и как", - приводит издание слова источника.
Как отметил источник, разногласия по этому вопросу между Парижем, Лондоном и Берлином подражает определенную напряженность.
Президент Франции Эммануэль Макрон в декабре 2025 года заявил, что Европе было бы полезно возобновить диалог с президентом РФ Владимиром Путиным. Итальянский премьер Джорджа Мелони в январе призвала Европу начать говорить с Россией по теме Украины и выступила за назначение спецпосланника ЕС по украинскому урегулированию. О том, что Европе в какой-то момент нужно будет начать вести диалог с Россией по Украине на самом высоком уровне, заявлял и президент Финляндии Александр Стубб.
Глава МИД РФ Сергей Лавров 30 января заявил, что Россия никогда не откажется от диалога, но с нынешними лидерами Европы договориться, скорее всего, ни о чем не получится.
Фридрих Мерц, Кир Стармер, Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон во время встречи в Лондоне - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
"Момент наступил". Запад хочет заманить Россию в опасную ловушку
