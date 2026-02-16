МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. В Европе консолидируются политические силы, выступающие за нормализацию отношений с Россией, заявил профессор политологии в Университете Род-Айленда Николай Петро в эфире YouTube-канала.
"В Германии и других странах ЕС хватает политических голосов, призывающих к новому подходу к России. Сопротивление исходит от устоявшейся элиты, у которой слишком много невозвратных затрат в нынешней политике. Они не могут дистанцироваться от проводившегося до сих пор курса, не нанеся ущерба собственной политической репутации — и репутации своей партии", — отметил он.
По словам профессора, русофобская позиция европейских лидеров побуждает к активным действиям политические силы, настроенные на восстановление отношений с Москвой.
"Логично предположить, что чем агрессивнее становится тон немецкого правительства, тем больше оно будет встречать сопротивление со стороны других интересов внутри Германии. Другие политические силы сплотятся против него", — пояснил Петро.
В пятницу президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что принял решение создать прямой канал связи с Москвой.
Ранее сопредседатель правой "Альтернативы для Германии" Тино Крупалла заявил, что странам НАТО следует как можно скорее вернуться к пониманию того, что Россия является частью Европы и с ней необходимо налаживать прямые контакты.
