На Западе заявили о резкой смене позиции по России - РИА Новости, 16.02.2026
06:11 16.02.2026 (обновлено: 06:15 16.02.2026)
На Западе заявили о резкой смене позиции по России
На Западе заявили о резкой смене позиции по России - РИА Новости, 16.02.2026
На Западе заявили о резкой смене позиции по России
В Европе консолидируются политические силы, выступающие за нормализацию отношений с Россией, заявил профессор политологии в Университете Род-Айленда Николай... РИА Новости, 16.02.2026
На Западе заявили о резкой смене позиции по России

Профессор Петро: в ЕС активизируются силы, выступающие за диалог с Россией

Флаги Германии, России и ЕС
Флаги Германии, России и ЕС - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Флаги Германии, России и ЕС. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. В Европе консолидируются политические силы, выступающие за нормализацию отношений с Россией, заявил профессор политологии в Университете Род-Айленда Николай Петро в эфире YouTube-канала.
Германии и других странах ЕС хватает политических голосов, призывающих к новому подходу к России. Сопротивление исходит от устоявшейся элиты, у которой слишком много невозвратных затрат в нынешней политике. Они не могут дистанцироваться от проводившегося до сих пор курса, не нанеся ущерба собственной политической репутации — и репутации своей партии", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Мир в опасности: а ведь Путин предупреждал
14 февраля, 08:00
14 февраля, 08:00
По словам профессора, русофобская позиция европейских лидеров побуждает к активным действиям политические силы, настроенные на восстановление отношений с Москвой.
"Логично предположить, что чем агрессивнее становится тон немецкого правительства, тем больше оно будет встречать сопротивление со стороны других интересов внутри Германии. Другие политические силы сплотятся против него", — пояснил Петро.
В пятницу президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что принял решение создать прямой канал связи с Москвой.
Ранее сопредседатель правой "Альтернативы для Германии" Тино Крупалла заявил, что странам НАТО следует как можно скорее вернуться к пониманию того, что Россия является частью Европы и с ней необходимо налаживать прямые контакты.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Германский канцлер хочет русской капитуляции
14 февраля, 08:00
14 февраля, 08:00
 
