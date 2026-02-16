https://ria.ru/20260216/evropa-2074583776.html
"Они обманывают". На Западе раскрыли, что собираются сделать с Украиной
"Они обманывают". На Западе раскрыли, что собираются сделать с Украиной - РИА Новости, 16.02.2026
"Они обманывают". На Западе раскрыли, что собираются сделать с Украиной
Европа не сможет предоставить гарантии безопасности Украине, на которые бы согласилась Россия при заключении мирного соглашения, заявил бывший аналитик ЦРУ... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T03:54:00+03:00
2026-02-16T03:54:00+03:00
2026-02-16T03:57:00+03:00
в мире
европа
украина
нато
россия
ларри джонсон
владимир зеленский
виктор орбан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1a/2025521101_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_664a7bddd88b27fe457c7f97c26ee82c.jpg
https://ria.ru/20260212/zapad-2073735026.html
https://ria.ru/20260207/zelenskiy-2072848405.html
европа
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1a/2025521101_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_1f9b167573ec060d628508e4daf9382c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, украина, нато, россия, ларри джонсон, владимир зеленский, виктор орбан, центральное разведывательное управление (цру), politico
В мире, Европа, Украина, НАТО, Россия, Ларри Джонсон, Владимир Зеленский, Виктор Орбан, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Politico
"Они обманывают". На Западе раскрыли, что собираются сделать с Украиной
Аналитик Джонсон: Европа не сможет предоставить гарантии безопасности Украине
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости.
Европа не сможет предоставить гарантии безопасности Украине, на которые бы согласилась Россия при заключении мирного соглашения, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала
.
"В НАТО могут придумать в качестве гарантий безопасности Украине что-то вроде: "Хорошо, мы пообещаем, что Европа будет на вашей стороне". Но у Европы нет боеспособной армии. Они сами себя обманывают. Они думают, что смогут собрать силы, которые смогут противостоять России", — отметил он.
В то же время Джонсон подчеркнул, что Европа просто не способна предоставить Украине гарантии, которые бы устроили Россию.
"Реальность такова, что армия, созданная НАТО на Украине, была самым мощным военным подразделением в Европе, за исключением США и Турции. Так что они уже пытались разыграть эту карту. Эта карта никуда не годилась. Так что Россия категорически не примет план гарантий безопасности, который есть у европейцев", — пояснил эксперт.
В субботу Владимир Зеленский заявил, что ему нужны точные сроки для предоставления гарантий безопасности при заключении окончательного мирного соглашения с Россией.
Газета Politico ранее сообщила, что ЕС готовит план из пяти пунктов по предоставлению Киеву частичного членства в блоке уже в 2027 году. Инициатива предполагает преодоление вето Венгрии с расчетом на то, что премьер министр этой страны Виктор Орбан может проиграть выборы в апреле.
В МИД России ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств — членов НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления из Европы о возможности отправки контингента альянса в постсоветскую страну в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.