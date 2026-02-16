Рейтинг@Mail.ru
"Они обманывают". На Западе раскрыли, что собираются сделать с Украиной
03:54 16.02.2026 (обновлено: 03:57 16.02.2026)
"Они обманывают". На Западе раскрыли, что собираются сделать с Украиной
2026-02-16T03:54:00+03:00
2026-02-16T03:57:00+03:00
"Они обманывают". На Западе раскрыли, что собираются сделать с Украиной

Аналитик Джонсон: Европа не сможет предоставить гарантии безопасности Украине

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Европа не сможет предоставить гарантии безопасности Украине, на которые бы согласилась Россия при заключении мирного соглашения, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.
"В НАТО могут придумать в качестве гарантий безопасности Украине что-то вроде: "Хорошо, мы пообещаем, что Европа будет на вашей стороне". Но у Европы нет боеспособной армии. Они сами себя обманывают. Они думают, что смогут собрать силы, которые смогут противостоять России", — отметил он.
В то же время Джонсон подчеркнул, что Европа просто не способна предоставить Украине гарантии, которые бы устроили Россию.
"Реальность такова, что армия, созданная НАТО на Украине, была самым мощным военным подразделением в Европе, за исключением США и Турции. Так что они уже пытались разыграть эту карту. Эта карта никуда не годилась. Так что Россия категорически не примет план гарантий безопасности, который есть у европейцев", — пояснил эксперт.
В субботу Владимир Зеленский заявил, что ему нужны точные сроки для предоставления гарантий безопасности при заключении окончательного мирного соглашения с Россией.
Газета Politico ранее сообщила, что ЕС готовит план из пяти пунктов по предоставлению Киеву частичного членства в блоке уже в 2027 году. Инициатива предполагает преодоление вето Венгрии с расчетом на то, что премьер министр этой страны Виктор Орбан может проиграть выборы в апреле.
В МИД России ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств — членов НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления из Европы о возможности отправки контингента альянса в постсоветскую страну в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
