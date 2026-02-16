"Они обманывают". На Западе раскрыли, что собираются сделать с Украиной

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Европа не сможет предоставить гарантии безопасности Украине, на которые бы согласилась Россия при заключении мирного соглашения, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала

"В НАТО могут придумать в качестве гарантий безопасности Украине что-то вроде: "Хорошо, мы пообещаем, что Европа будет на вашей стороне". Но у Европы нет боеспособной армии. Они сами себя обманывают. Они думают, что смогут собрать силы, которые смогут противостоять России", — отметил он.

В то же время Джонсон подчеркнул, что Европа просто не способна предоставить Украине гарантии, которые бы устроили Россию.

"Реальность такова, что армия, созданная НАТО на Украине, была самым мощным военным подразделением в Европе, за исключением США и Турции. Так что они уже пытались разыграть эту карту. Эта карта никуда не годилась. Так что Россия категорически не примет план гарантий безопасности, который есть у европейцев", — пояснил эксперт.

В субботу Владимир Зеленский заявил, что ему нужны точные сроки для предоставления гарантий безопасности при заключении окончательного мирного соглашения с Россией.

Газета Politico ранее сообщила, что ЕС готовит план из пяти пунктов по предоставлению Киеву частичного членства в блоке уже в 2027 году. Инициатива предполагает преодоление вето Венгрии с расчетом на то, что премьер министр этой страны Виктор Орбан может проиграть выборы в апреле.