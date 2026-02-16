Рейтинг@Mail.ru
МИД Эстонии пригрозил России вторжением в случае конфликта - РИА Новости, 16.02.2026
15:57 16.02.2026 (обновлено: 16:19 16.02.2026)
МИД Эстонии пригрозил России вторжением в случае конфликта
Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна угрожает России ударами и вторжением в случае потенциального конфликта, при этом Москва неоднократно заявляла, что не намерена...
МИД Эстонии пригрозил России вторжением в случае конфликта

Глава МИД Эстонии Цахкна пригрозил России вторжением в случае конфликта

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна угрожает России ударами и вторжением в случае потенциального конфликта, при этом Москва неоднократно заявляла, что не намерена нападать на страны НАТО.
Ранее МИД РФ заявлял, что все прибалтийские страны прочно закрепили за собой статус крайне враждебных к России.
Флаг на норвежской границе - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Норвежский депутат предложил заминировать границу с Россией
15 февраля, 15:52
"Мы перенесем войну на территорию России и нанесем глубокие удары в глубь страны", - заявил Цахкна в интервью британской газете Telegraph. Как уточняет газета, он имел в виду, что удары нанесут силы НАТО.
По словам Цахкны, Эстония, Латвия и Литва "отразят любые вторжения", а за этим последует "сокрушительная контратака".
По данным департамента статистики Эстонии, численность ее населения едва превышает 1,36 миллиона человек. В мае 2023 года эстонское минобороны сообщило, что в случае объявления мобилизации почти вдвое увеличит численность армии - с 26,7 тысячи военнослужащих до 43,7 тысячи.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что РФ не собирается нападать на государства НАТО, в этом нет никакого смысла. Путин констатировал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Учения НАТО - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
"Мы в заднице". В НАТО исчерпывающе описали учения с ВСУ в Эстонии
13 февраля, 19:11
 
В миреРоссияЭстонияМоскваТакер КарлсонВладимир ПутинНАТО
 
 
