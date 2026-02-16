МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна угрожает России ударами и вторжением в случае потенциального конфликта, при этом Москва неоднократно заявляла, что не намерена нападать на страны НАТО.
Ранее МИД РФ заявлял, что все прибалтийские страны прочно закрепили за собой статус крайне враждебных к России.
По данным департамента статистики Эстонии, численность ее населения едва превышает 1,36 миллиона человек. В мае 2023 года эстонское минобороны сообщило, что в случае объявления мобилизации почти вдвое увеличит численность армии - с 26,7 тысячи военнослужащих до 43,7 тысячи.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что РФ не собирается нападать на государства НАТО, в этом нет никакого смысла. Путин констатировал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
