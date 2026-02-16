МИД Эстонии пригрозил России вторжением в случае конфликта

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна угрожает России ударами и вторжением в случае потенциального конфликта, при этом Москва неоднократно заявляла, что не намерена нападать на страны НАТО.

По данным департамента статистики Эстонии, численность ее населения едва превышает 1,36 миллиона человек. В мае 2023 года эстонское минобороны сообщило, что в случае объявления мобилизации почти вдвое увеличит численность армии - с 26,7 тысячи военнослужащих до 43,7 тысячи.