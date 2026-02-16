В ЕР назвали приоритетные темы Совета по инновационному развитию

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Совет по инновационному и технологическому развитию "Единой России" перечислил темы, над которыми будет приоритетно вести работу.

« "Совет по инновационному и технологическому развитию " Единой России " определил темы профильных заседаний. Его приоритетами работы стали искусственный интеллект, робототехника, биотехнологии, новые материалы, энергетика нового поколения, беспилотные системы, космос и связь", - говорится в публикации на сайте партии.

Как уточняется, на первом заседании удалось обсудить подходы к наполнению технологического блока народной программы "Единой России" инициативами по развитию новых отраслей экономики, поддержку отечественных разработчиков и создание кадрового потенциала. Как отметил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев, необходимы предложения, которые в дальнейшем можно трансформировать в нормативно-правовые акты, программы и стандарты. Эти идеи должны улучшать технологический сектор и жизни людей, подчеркнул он.

« "Вы прекрасно знаете свои отрасли развития. И, конечно, можете предложить варианты устранения многих барьеров", — отметил Якушев.

Стратегическую задачу по созданию долгосрочной технологической повестки отметил секретарь Совета по инновационному и технологическому развитию Илья Медведев. Он подчеркнул, что в таких странах как Китай стратегическое планирование осуществляется на срок 30-50 лет, и России следует двигаться в схожем направлении. По словам Медведева, Совет должен сформировать долгосрочное видение технологического развития России до 2050 года, добавив при этом механизм ежегодного обновления.