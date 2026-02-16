Рейтинг@Mail.ru
В ЕР назвали приоритетные темы Совета по инновационному развитию
22:02 16.02.2026 (обновлено: 23:02 16.02.2026)
В ЕР назвали приоритетные темы Совета по инновационному развитию
Совет по инновационному и технологическому развитию "Единой России" перечислил темы, над которыми будет приоритетно вести работу. РИА Новости, 16.02.2026
технологии
единая россия
россия
россия
технологии, единая россия, россия
Технологии, Единая Россия, Россия
В ЕР назвали приоритетные темы Совета по инновационному развитию

© РИА Новости/Сгенерировано ИИ
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости/Сгенерировано ИИ
Искусственный интеллект. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Совет по инновационному и технологическому развитию "Единой России" перечислил темы, над которыми будет приоритетно вести работу.
«
"Совет по инновационному и технологическому развитию "Единой России" определил темы профильных заседаний. Его приоритетами работы стали искусственный интеллект, робототехника, биотехнологии, новые материалы, энергетика нового поколения, беспилотные системы, космос и связь", - говорится в публикации на сайте партии.
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
В ИМЭМО РАН назвали востребованные на фоне развития технологий ИИ профессии
12 февраля, 02:50
Как уточняется, на первом заседании удалось обсудить подходы к наполнению технологического блока народной программы "Единой России" инициативами по развитию новых отраслей экономики, поддержку отечественных разработчиков и создание кадрового потенциала. Как отметил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев, необходимы предложения, которые в дальнейшем можно трансформировать в нормативно-правовые акты, программы и стандарты. Эти идеи должны улучшать технологический сектор и жизни людей, подчеркнул он.
«
"Вы прекрасно знаете свои отрасли развития. И, конечно, можете предложить варианты устранения многих барьеров", — отметил Якушев.
Стратегическую задачу по созданию долгосрочной технологической повестки отметил секретарь Совета по инновационному и технологическому развитию Илья Медведев. Он подчеркнул, что в таких странах как Китай стратегическое планирование осуществляется на срок 30-50 лет, и России следует двигаться в схожем направлении. По словам Медведева, Совет должен сформировать долгосрочное видение технологического развития России до 2050 года, добавив при этом механизм ежегодного обновления.
Первый этап будет включать в себя системный сбор инициатив от участников Совета, уточнил Медведев. Анализировать их будет проектный офис.
Президент России Владимир Путин во время осмотра выставки автономного транспорта в электродепо Аминьевское Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Путин анонсировал обсуждение языковых моделей ИИ в ближайшее время
16 января, 22:59
 
Технологии Единая Россия Россия
 
 
