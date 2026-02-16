Европейцы ни о чем не договорились в Мюнхене, считает эксперт

МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Нервозная обстановка на Мюнхенской конференции говорит о том, что европейцы на ней, очевидно, не смогли ни о чем договориться, в том числе по теме диалога с Россией, предположил в беседе с РИА Новости военный эксперт Иван Коновалов.
"Конечно, атмосфера была нездоровая, нервы у всех сдавали. И после того, как дискуссия набрала обороты, стало ясно, что в кулуарах события, где обычно и происходят все договоренности, договориться ни о чем не удалось, и это стало видно по дальнейшей нервозности", - сказал Коновалов.
При этом эксперт напомнил, что буквально за несколько дней до конференции некоторые европейские лидеры заговорили о возобновлении диалога с Москвой (в том числе французский президент Эммануэль Макрон, который сообщил о технической подготовке его контактов с российским лидером Владимиром Путиным).
"Очевидно, эти высказывания европейских лидеров были направлены на то, чтобы кулуарно обсудить это в Мюнхене. И очевидно, что и по этому поводу они договориться не смогли, но понятно, что это обсуждалось в кулуарах", - резюмировал Коновалов.
Мюнхенская конференция позиционирует себя как один из ведущих мировых форумов для обсуждения вопросов международной безопасности. При этом представителей РФ организаторы не приглашают с 2022 года. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что конференция полностью себя дискредитировала. Причиной он назвал позицию руководства мероприятия, которое перестало приглашать тех, кто выступает с альтернативными точками зрения. В этом году мероприятие прошло с 13 по 15 февраля.