Европейцы ни о чем не договорились в Мюнхене, считает эксперт

МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Нервозная обстановка на Мюнхенской конференции говорит о том, что европейцы на ней, очевидно, не смогли ни о чем договориться, в том числе по теме диалога с Россией, предположил в беседе с РИА Новости военный эксперт Иван Коновалов.