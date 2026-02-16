Голикова рассказала, сколько человек нужно вовлечь в экономику

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Около 12 миллионов человек необходимо вовлечь в экономику России до 2032 года, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"По данным прогноза, до 2032 года необходимо будет вовлечь в экономику, включая замещающую потребность, порядка 12 миллионов человек", - сказала вице-премьер на форуме "Кадры будущего: взаимодействие бизнеса и власти".