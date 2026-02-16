https://ria.ru/20260216/ekonomika-2074627497.html
Голикова рассказала, сколько человек нужно вовлечь в экономику
Голикова рассказала, сколько человек нужно вовлечь в экономику - РИА Новости, 16.02.2026
Голикова рассказала, сколько человек нужно вовлечь в экономику
Около 12 миллионов человек необходимо вовлечь в экономику России до 2032 года, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 16.02.2026
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Около 12 миллионов человек необходимо вовлечь в экономику России до 2032 года, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"По данным прогноза, до 2032 года необходимо будет вовлечь в экономику, включая замещающую потребность, порядка 12 миллионов человек", - сказала вице-премьер на форуме "Кадры будущего: взаимодействие бизнеса и власти".
Она отметила, что с прошлого года прогнозирование потребности в кадрах осуществляется на семилетний период и охватывает отраслевые, профессиональные и региональные аспекты. При этом принимаются во внимание не только создаваемые новые рабочие места, но и уход сотрудников на пенсию.