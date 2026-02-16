Рейтинг@Mail.ru
Эфиопия ждет инвесторов из России для работы в энергетике, заявил посол - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:40 16.02.2026
https://ria.ru/20260216/efiopija-2074585969.html
Эфиопия ждет инвесторов из России для работы в энергетике, заявил посол
Эфиопия ждет инвесторов из России для работы в энергетике, заявил посол - РИА Новости, 16.02.2026
Эфиопия ждет инвесторов из России для работы в энергетике, заявил посол
Эфиопия ждет инвесторов из России для сотрудничества в энергетике, заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Генет Тешоме Жирру. РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T04:40:00+03:00
2026-02-16T04:40:00+03:00
в мире
эфиопия
россия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934994910_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_54747233badc8582a34c273c86d097db.jpg
https://ria.ru/20250219/matvienko-2000182931.html
https://ria.ru/20260214/reys-2074352304.html
эфиопия
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934994910_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_b88f21478e9fb898fab8f7c9848ca078.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, эфиопия, россия, москва
В мире, Эфиопия, Россия, Москва
Эфиопия ждет инвесторов из России для работы в энергетике, заявил посол

Посол Жирру: Эфиопия ищет инвесторов из России для сотрудничества в энергетике

© iStock.com / guenterguniВид на водопады Голубого Нила в Эфиопии
Вид на водопады Голубого Нила в Эфиопии - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© iStock.com / guenterguni
Вид на водопады Голубого Нила в Эфиопии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Эфиопия ждет инвесторов из России для сотрудничества в энергетике, заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Генет Тешоме Жирру.
По словам дипломата, правительство Эфиопии пытается создать "некий микс возобновляемой энергии" для обеспечения источниками энергии всей территории страны.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время визита в Эфиопию - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Матвиенко рассказала об интересе российского бизнеса к проектам в Эфиопии
19 февраля 2025, 00:34
"Гидроэлектростанции – одна из альтернатив. Мы ищем сотрудничество с частными компаниями, нам также необходимы инвестиции в этот сектор", - сказал он.
"Я знаю, что "Интер РАО" сейчас ведет переговоры с Эфиопией по этому вопросу. Надеюсь, мы увидим результаты. Конечно, если какие-то российские компании заинтересованы в инвестировании в этот сектор, я говорю сейчас не только о гидроэнергетике, но и о других возобновляемых источниках энергии, они могут напрямую связаться с нами или с ведомствами нашей страны". - пояснил посол.
В Эфиопии есть и другие проекты, уже по СПГ, указал он.
"Нам нужны технологии для его (газа) переработки. У нас также есть сырая нефть, поэтому компании по разработке месторождений могут также изучить возможности для инвестиций", - подчеркнул он.
Самолет авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Россия и Эфиопия планируют начать прямые рейсы, сообщил посол Эфиопии
14 февраля, 10:15
 
В миреЭфиопияРоссияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала