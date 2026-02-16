Эфиопия ждет инвесторов из России для работы в энергетике, заявил посол

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Эфиопия ждет инвесторов из России для сотрудничества в энергетике, заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Генет Тешоме Жирру.

По словам дипломата, правительство Эфиопии пытается создать "некий микс возобновляемой энергии" для обеспечения источниками энергии всей территории страны.

"Гидроэлектростанции – одна из альтернатив. Мы ищем сотрудничество с частными компаниями, нам также необходимы инвестиции в этот сектор", - сказал он.

"Я знаю, что "Интер РАО" сейчас ведет переговоры с Эфиопией по этому вопросу. Надеюсь, мы увидим результаты. Конечно, если какие-то российские компании заинтересованы в инвестировании в этот сектор, я говорю сейчас не только о гидроэнергетике, но и о других возобновляемых источниках энергии, они могут напрямую связаться с нами или с ведомствами нашей страны". - пояснил посол.

В Эфиопии есть и другие проекты, уже по СПГ, указал он.