Ефимов: более 130 жителей начали переселение по реновации на востоке Москвы
В Москве свыше 130 жителей начали переселение по реновации на 1-й Мясниковской улице, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T17:07:00+03:00
2026-02-16T17:07:00+03:00
2026-02-16T17:08:00+03:00
МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. В Москве свыше 130 жителей начали переселение по реновации на 1-й Мясниковской улице, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Дом 16А на 1-й Мясниковской улице – седьмая новостройка, которую город передал для переселения участников программы реновации в районе Богородское с начала реализации программы. Предложения равнозначных квартир в ней получили свыше 130 жителей из дома 15, корпуса 2 на Миллионной улице. Теперь число старых зданий, из которых горожане уже переехали в новостройки или переселяются в настоящее время, достигло 16", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что жители 12 старых домов получили уведомления о начале переселения в прошлом году. Всего в Богородском районе в новые современные ЖК переедут более 25,4 тысячи жителей из 144 домов, добавляется в пресс-релизе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что программу реновации в городе выполнили уже более чем на четверть.