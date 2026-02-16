© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

Ефимов: более 130 жителей начали переселение по реновации на востоке Москвы

МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. В Москве свыше 130 жителей начали переселение по реновации на 1-й Мясниковской улице, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"Дом 16А на 1-й Мясниковской улице – седьмая новостройка, которую город передал для переселения участников программы реновации в районе Богородское с начала реализации программы. Предложения равнозначных квартир в ней получили свыше 130 жителей из дома 15, корпуса 2 на Миллионной улице. Теперь число старых зданий, из которых горожане уже переехали в новостройки или переселяются в настоящее время, достигло 16", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

В сообщении уточняется, что жители 12 старых домов получили уведомления о начале переселения в прошлом году. Всего в Богородском районе в новые современные ЖК переедут более 25,4 тысячи жителей из 144 домов, добавляется в пресс-релизе.