Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: более 130 жителей начали переселение по реновации на востоке Москвы - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:07 16.02.2026 (обновлено: 17:08 16.02.2026)
https://ria.ru/20260216/efimov-2074749479.html
Ефимов: более 130 жителей начали переселение по реновации на востоке Москвы
Ефимов: более 130 жителей начали переселение по реновации на востоке Москвы - РИА Новости, 16.02.2026
Ефимов: более 130 жителей начали переселение по реновации на востоке Москвы
В Москве свыше 130 жителей начали переселение по реновации на 1-й Мясниковской улице, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T17:07:00+03:00
2026-02-16T17:08:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806509_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_82140019a5808a2c244f4290cf20996f.jpg
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806509_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_767aa058922109b844c434e00219bb26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: более 130 жителей начали переселение по реновации на востоке Москвы

Ефимов: свыше 130 жителей начали переселение по реновации на востоке Москвы

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. В Москве свыше 130 жителей начали переселение по реновации на 1-й Мясниковской улице, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Дом 16А на 1-й Мясниковской улице – седьмая новостройка, которую город передал для переселения участников программы реновации в районе Богородское с начала реализации программы. Предложения равнозначных квартир в ней получили свыше 130 жителей из дома 15, корпуса 2 на Миллионной улице. Теперь число старых зданий, из которых горожане уже переехали в новостройки или переселяются в настоящее время, достигло 16", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что жители 12 старых домов получили уведомления о начале переселения в прошлом году. Всего в Богородском районе в новые современные ЖК переедут более 25,4 тысячи жителей из 144 домов, добавляется в пресс-релизе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что программу реновации в городе выполнили уже более чем на четверть.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала