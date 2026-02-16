Ефимов: на севере Москвы построят школу на 500 мест

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. На Ленинградском шоссе на севере Москвы построят школу на 500 учеников площадью около 11 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"На Ленинградском шоссе на земельном участке площадью 0,9 гектара появится школа на 500 мест. Здание общей площадью около 11 тысяч квадратных метров построит инвестор в рамках развития социальной инфраструктуры столицы. Проект предусматривает создание комфортной образовательной среды и современных условий для всестороннего развития школьников. Прилегающую территорию полностью благоустроят и озеленят", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.

Как указывается в сообщении, для строительства образовательного учреждения на Ленинградском шоссе уже внесены соответствующие изменения в городские правила землепользования и застройки.