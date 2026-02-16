https://ria.ru/20260216/efimov-2074725381.html
Ефимов: на севере Москвы построят школу на 500 мест
На Ленинградском шоссе на севере Москвы построят школу на 500 учеников площадью около 11 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра столицы по градостроительной... РИА Новости, 16.02.2026
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
москва
Новости
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: на севере Москвы построят школу на 500 учеников
МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. На Ленинградском шоссе на севере Москвы построят школу на 500 учеников площадью около 11 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"На Ленинградском шоссе на земельном участке площадью 0,9 гектара появится школа на 500 мест. Здание общей площадью около 11 тысяч квадратных метров построит инвестор в рамках развития социальной инфраструктуры столицы. Проект предусматривает создание комфортной образовательной среды и современных условий для всестороннего развития школьников. Прилегающую территорию полностью благоустроят и озеленят", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Как указывается в сообщении, для строительства образовательного учреждения на Ленинградском шоссе уже внесены соответствующие изменения в городские правила землепользования и застройки.
Как сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин, в 2026 году в столице планируется возвести более 100 детских садов, школ, поликлиник, больничных корпусов, спортивных комплексов и других социальных объектов.