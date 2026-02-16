Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: сервисом по переезду в 2025 году воспользовались более 55 тысяч раз - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:08 16.02.2026
https://ria.ru/20260216/efimov-2074569779.html
Ефимов: сервисом по переезду в 2025 году воспользовались более 55 тысяч раз
Ефимов: сервисом по переезду в 2025 году воспользовались более 55 тысяч раз - РИА Новости, 16.02.2026
Ефимов: сервисом по переезду в 2025 году воспользовались более 55 тысяч раз
В прошлом году участники программы реновации в Москве использовали сервис помощи при переезде свыше 55 тысяч раз, рассказал заммэра столицы по градостроительной РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T09:08:00+03:00
2026-02-16T09:08:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017951136_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_57d4ce139c8dc4ce6c1c27a793b16b42.jpg
https://ria.ru/20260213/moskva-2074132037.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017951136_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_c3c9da5e381a36c001c89a2be984d55a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: сервисом по переезду в 2025 году воспользовались более 55 тысяч раз

Ефимов: сервис по переезду по программе реновации использовали 55 тысяч раз

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. В прошлом году участники программы реновации в Москве использовали сервис помощи при переезде свыше 55 тысяч раз, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Жителям столицы предлагается шесть онлайн-услуг на портале mos.ru и в центрах информирования по переселению в рамках суперсервиса. В частности, с начала года свыше 26 тысяч человек записались на осмотр квартиры по программе реновации, еще около трех тысяч москвичей загрузили документы онлайн. Более 600 раз горожане воспользовались сервисом для записи на заключение договора, около 30 - обратились к нотариусу", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Через сервис москвичам также приходят уведомления о статусе переселения. В 2025 году участники программы реновации получили около 280 тысяч таких уведомлений, сообщил замглавы города. В пресс-службе градкомплекса уточнили, что таким образом можно узнавать о начале переселения, получать сообщения о необходимости подписать документы, проекты договоров на новую квартиру, информацию об устранении дефектов.
Кроме того, с помощью данного сервиса можно организовать бесплатный переезд. В прошлом году свыше 8 тысяч человек подали такие заявки, отметили в градкомплексе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что программа реновации в столице выполнена уже более чем на 25%.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Ефимов: девелоперы заключили с Москвой 74 инфраструктурных договора
13 февраля, 14:32
 
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала