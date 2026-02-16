Ефимов: сервисом по переезду в 2025 году воспользовались более 55 тысяч раз

МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. В прошлом году участники программы реновации в Москве использовали сервис помощи при переезде свыше 55 тысяч раз, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"Жителям столицы предлагается шесть онлайн-услуг на портале mos.ru и в центрах информирования по переселению в рамках суперсервиса. В частности, с начала года свыше 26 тысяч человек записались на осмотр квартиры по программе реновации, еще около трех тысяч москвичей загрузили документы онлайн. Более 600 раз горожане воспользовались сервисом для записи на заключение договора, около 30 - обратились к нотариусу", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

Через сервис москвичам также приходят уведомления о статусе переселения. В 2025 году участники программы реновации получили около 280 тысяч таких уведомлений, сообщил замглавы города. В пресс-службе градкомплекса уточнили, что таким образом можно узнавать о начале переселения, получать сообщения о необходимости подписать документы, проекты договоров на новую квартиру, информацию об устранении дефектов.

Кроме того, с помощью данного сервиса можно организовать бесплатный переезд. В прошлом году свыше 8 тысяч человек подали такие заявки, отметили в градкомплексе.