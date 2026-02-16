https://ria.ru/20260216/dyuval-2074807213.html
Умер актер Роберт Дюваль
Умер актер Роберт Дюваль - РИА Новости, 16.02.2026
Умер актер Роберт Дюваль
Актер Роберт Дюваль, известный по ролям в фильмах "Крестный отец" и "Апокалипсис сегодня", скончался на 96-м году жизни, сообщила его супруга Лусиана. РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T21:21:00+03:00
2026-02-16T21:21:00+03:00
2026-02-16T21:36:00+03:00
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074806650_0:0:3082:1735_1920x0_80_0_0_6b8d7a0d5a534c5b6b60d967431c2bdc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074806650_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8e14e34fe5aef48cc4f9bba7b8851b52.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире
Умер актер Роберт Дюваль
Актер Роберт Дюваль умер на 96-м году жизни
НЬЮ-ЙОРК, 16 фев – РИА Новости. Актер Роберт Дюваль, известный по ролям в фильмах "Крестный отец" и "Апокалипсис сегодня", скончался на 96-м году жизни, сообщила его супруга Лусиана.
"Боб (сокр. от Роберт - ред.) ушёл из жизни спокойно, у себя дома, в окружении любви и заботы", - говорится в сообщении Лусианы Дюваль в соцсети Facebook*.
Смерть наступила в воскресенье, отметила она. Причину смерти супруга актера не раскрыла.
Роберт Дюваль снялся в двух частях "Крестного отца", фильмах "Апокалипсис сегодня" и "Судья". Также он известен по картинам "Убить пересмешника" и "Нежное милосердие" – за последнюю в 1984 году актер получил "Оскар" за лучшую мужскую роль.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская