Рейтинг@Mail.ru
Умер актер Роберт Дюваль - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:21 16.02.2026 (обновлено: 21:36 16.02.2026)
https://ria.ru/20260216/dyuval-2074807213.html
Умер актер Роберт Дюваль
Умер актер Роберт Дюваль - РИА Новости, 16.02.2026
Умер актер Роберт Дюваль
Актер Роберт Дюваль, известный по ролям в фильмах "Крестный отец" и "Апокалипсис сегодня", скончался на 96-м году жизни, сообщила его супруга Лусиана. РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T21:21:00+03:00
2026-02-16T21:36:00+03:00
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074806650_0:0:3082:1735_1920x0_80_0_0_6b8d7a0d5a534c5b6b60d967431c2bdc.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074806650_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8e14e34fe5aef48cc4f9bba7b8851b52.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире
В мире
Умер актер Роберт Дюваль

Актер Роберт Дюваль умер на 96-м году жизни

© AP Photo / Jordan StraussАктер Роберт Дюваль
Актер Роберт Дюваль - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© AP Photo / Jordan Strauss
Актер Роберт Дюваль. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НЬЮ-ЙОРК, 16 фев – РИА Новости. Актер Роберт Дюваль, известный по ролям в фильмах "Крестный отец" и "Апокалипсис сегодня", скончался на 96-м году жизни, сообщила его супруга Лусиана.
"Боб (сокр. от Роберт - ред.) ушёл из жизни спокойно, у себя дома, в окружении любви и заботы", - говорится в сообщении Лусианы Дюваль в соцсети Facebook*.
Смерть наступила в воскресенье, отметила она. Причину смерти супруга актера не раскрыла.
Роберт Дюваль снялся в двух частях "Крестного отца", фильмах "Апокалипсис сегодня" и "Судья". Также он известен по картинам "Убить пересмешника" и "Нежное милосердие" – за последнюю в 1984 году актер получил "Оскар" за лучшую мужскую роль.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
 
В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала