В Тульской области водитель автобуса погиб в ДТП - РИА Новости, 16.02.2026
20:13 16.02.2026
https://ria.ru/20260216/dtp-2074798208.html
В Тульской области водитель автобуса погиб в ДТП
В Тульской области водитель автобуса погиб в ДТП - РИА Новости, 16.02.2026
В Тульской области водитель автобуса погиб в ДТП
Водитель автобуса скончался в результате ДТП на 215-м километре трассы М-4 "Дон" в Киреевском районе Тульской области, 17 пассажиров не пострадали, сообщила... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T20:13:00+03:00
2026-02-16T20:13:00+03:00
происшествия
тульская область
киреевский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:267:1500:1111_1920x0_80_0_0_87e73b4ac0d52b233db11f37f3c83265.jpg
https://ria.ru/20260216/dtp-2074796961.html
тульская область
киреевский район
происшествия, тульская область, киреевский район
Происшествия, Тульская область, Киреевский район
В Тульской области водитель автобуса погиб в ДТП

На трассе М-4 "Дон" под Тулой водитель автобуса погиб в ДТП

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
ТУЛА, 16 фев – РИА Новости. Водитель автобуса скончался в результате ДТП на 215-м километре трассы М-4 "Дон" в Киреевском районе Тульской области, 17 пассажиров не пострадали, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в своем Telegram-канале.
"Киреевская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств ДТП с участием пассажирского автобуса, случившегося 16.02.2026 на 215-м км автомобильной трассы М4 "Дон" в Киреевском районе Тульской области. В результате ДТП водитель автобуса от полученных травм скончался на месте происшествия, пассажиры не пострадали. Всего в автобусе находились 17 пассажиров", - говорится в сообщении.
Ведомство контролирует установление всех обстоятельств, устранение последствий аварии, а также организацию движения на участке дороге, где произошло ДТП.
В понедельник пресс-служба Госавтоинспекция Тульской области сообщила о сложной из-за непогоды обстановке на трассе М-4 "Дон". В результате семи ДТП один человек погиб, еще шесть пострадали. На территории региона введен алгоритм "Дорога", в рамках которого задействованы 68 сотрудников Госавтоинспекции, находившиеся на выходных днях.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
В Белгородской области ДТП со скорой спровоцировало цепные аварии
ПроисшествияТульская областьКиреевский район
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
