В Тульской области водитель автобуса погиб в ДТП

Ведомство контролирует установление всех обстоятельств, устранение последствий аварии, а также организацию движения на участке дороге, где произошло ДТП.

В понедельник пресс-служба Госавтоинспекция Тульской области сообщила о сложной из-за непогоды обстановке на трассе М-4 "Дон". В результате семи ДТП один человек погиб, еще шесть пострадали. На территории региона введен алгоритм "Дорога", в рамках которого задействованы 68 сотрудников Госавтоинспекции, находившиеся на выходных днях.