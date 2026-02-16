https://ria.ru/20260216/dtp-2074798208.html
В Тульской области водитель автобуса погиб в ДТП
Водитель автобуса скончался в результате ДТП на 215-м километре трассы М-4 "Дон" в Киреевском районе Тульской области, 17 пассажиров не пострадали, сообщила... РИА Новости, 16.02.2026
происшествия
тульская область
киреевский район
происшествия, тульская область, киреевский район
ТУЛА, 16 фев – РИА Новости.
Водитель автобуса скончался в результате ДТП на 215-м километре трассы М-4 "Дон" в Киреевском районе Тульской области, 17 пассажиров не пострадали, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в своем Telegram-канале
.
"Киреевская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств ДТП с участием пассажирского автобуса, случившегося 16.02.2026 на 215-м км автомобильной трассы М4 "Дон" в Киреевском районе Тульской области
. В результате ДТП водитель автобуса от полученных травм скончался на месте происшествия, пассажиры не пострадали. Всего в автобусе находились 17 пассажиров", - говорится в сообщении.
Ведомство контролирует установление всех обстоятельств, устранение последствий аварии, а также организацию движения на участке дороге, где произошло ДТП.
В понедельник пресс-служба Госавтоинспекция Тульской области сообщила о сложной из-за непогоды обстановке на трассе М-4 "Дон". В результате семи ДТП один человек погиб, еще шесть пострадали. На территории региона введен алгоритм "Дорога", в рамках которого задействованы 68 сотрудников Госавтоинспекции, находившиеся на выходных днях.