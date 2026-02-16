Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области ДТП со скорой спровоцировало цепные аварии - РИА Новости, 16.02.2026
20:01 16.02.2026
В Белгородской области ДТП со скорой спровоцировало цепные аварии
В Белгородской области ДТП со скорой спровоцировало цепные аварии
происшествия
белгородская область
белгород
белгородская область
белгород
Новости
происшествия, белгородская область, белгород
Происшествия, Белгородская область, Белгород
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 16 фев - РИА Новости. Водитель автомобиля скорой помощи, не справившись с управлением, инициировал серию из нескольких аварий на трассе М-2 в Корочанском округе Белгородской области, в результате чего пострадал фельдшер, а один из участников последующей аварии погиб, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
"По предварительным данным, сегодня около 15 часов 20 минут (мск) на 23-м километре автодороги М-2 "Крым" - Белгород - М4 в Корочанском округе Белгородской области 47-летний водитель автомобиля скорой помощи "Газель Next" не справился с управлением, в результате чего наехал на опору ЛЭП с последующим съездом в кювет. В результате ДТП 27-летний пассажир - фельдшер - получил телесные повреждения. Пациентов в транспортном средстве не было", - говорится в сообщении в Telegram-канале УМВД.
Как уточнили в ведомстве, следом за "скорой" двигался грузовик DAF под управлением 52-летнего водителя, который остановился на обочине для оказания помощи. На стоящий грузовик, также не справившись с управлением, наехал 28-летний водитель Lada Granta.
"В этот момент на этом же участке дороги произошло столкновение двух автомобилей - Lada Vesta под управлением 59-летнего водителя и Toyota Corolla под управлением 25-летней девушки, которая в результате совершила наезд на столкнувшуюся с грузовиком Lada Granta. Водитель автомобиля Lada Granta погиб на месте ДТП", - добавили в УМВД.
Отмечается, что на месте происшествия работают автоинспекторы, которые регулируют движение и организуют безопасный объезд участка аварии.
Заголовок открываемого материала