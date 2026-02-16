Рейтинг@Mail.ru
В Тульской области грузовики и легковушки столкнулись на М-4 "Дон"
14:06 16.02.2026 (обновлено: 14:15 16.02.2026)
В Тульской области грузовики и легковушки столкнулись на М-4 "Дон"
В Тульской области грузовики и легковушки столкнулись на М-4 "Дон"
В Тульской области грузовики и легковушки столкнулись на М-4 "Дон"

Пробка на трассе М-4 "Дон" после ДТП в Богородицком районе Тульской области. 16 февраля 2026
Пробка на трассе М-4 Дон после ДТП в Богородицком районе Тульской области. 16 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© Фото : Главное управление МЧС России по Тульской области
Пробка на трассе М-4 "Дон" после ДТП в Богородицком районе Тульской области. 16 февраля 2026
ТУЛА, 16 фев – РИА Новости. Затор образовался на трассе М-4 "Дон" в Тульской области из-за столкновения грузовых и легковых автомобилей, организован объезд, сообщили в пресс-службе главка МЧС России по региону.
"Поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 254 километре федеральной автодороги М-4 "Дон", где произошло столкновение грузовых и легковых транспортных средств. В результате ДТП образовался затор, организовано движение по объездной дороге через город Богородицк", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, пострадавших в ДТП нет. К месту происшествия направили сотрудников МЧС и скорой медицинской помощи.
В пресс-службе уточнили, что сообщение о ДТП поступило в региональный главк МЧС в понедельник в 11.25 мск.
ДТП с участием бензовоза и автомобиля Toyota Harrier на трассе Амур - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
В Приамурье четыре человека погибли в ДТП с бензовозом
