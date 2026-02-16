https://ria.ru/20260216/dtp-2074698160.html
В Тульской области грузовики и легковушки столкнулись на М-4 "Дон"
В Тульской области грузовики и легковушки столкнулись на М-4 "Дон" - РИА Новости, 16.02.2026
В Тульской области грузовики и легковушки столкнулись на М-4 "Дон"
Затор образовался на трассе М-4 "Дон" в Тульской области из-за столкновения грузовых и легковых автомобилей, организован объезд, сообщили в пресс-службе главка...
происшествия
В Тульской области грузовики и легковушки столкнулись на М-4 "Дон"
В Тульской области грузовики и легковушки столкнулись на М-4 "Дон", вызвав затор
ТУЛА, 16 фев – РИА Новости. Затор образовался на трассе М-4 "Дон" в Тульской области из-за столкновения грузовых и легковых автомобилей, организован объезд, сообщили в пресс-службе главка МЧС России по региону.
"Поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 254 километре федеральной автодороги М-4 "Дон", где произошло столкновение грузовых и легковых транспортных средств. В результате ДТП образовался затор, организовано движение по объездной дороге через город Богородицк", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, пострадавших в ДТП нет. К месту происшествия направили сотрудников МЧС
и скорой медицинской помощи.
В пресс-службе уточнили, что сообщение о ДТП поступило в региональный главк МЧС в понедельник в 11.25 мск.