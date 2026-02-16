Пробка на трассе М-4 "Дон" после ДТП в Богородицком районе Тульской области. 16 февраля 2026

В Тульской области грузовики и легковушки столкнулись на М-4 "Дон"

ТУЛА, 16 фев – РИА Новости. Затор образовался на трассе М-4 "Дон" в Тульской области из-за столкновения грузовых и легковых автомобилей, организован объезд, сообщили в пресс-службе главка МЧС России по региону.

"Поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 254 километре федеральной автодороги М-4 "Дон", где произошло столкновение грузовых и легковых транспортных средств. В результате ДТП образовался затор, организовано движение по объездной дороге через город Богородицк", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, пострадавших в ДТП нет. К месту происшествия направили сотрудников МЧС и скорой медицинской помощи.