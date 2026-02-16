https://ria.ru/20260216/dron-2074780259.html
Число пострадавших при атаке дрона на Никольское увеличилось до двух
Число пострадавших в результате ночной атаки украинского беспилотника в селе Никольское Белгородской области увеличилось до двух, женщина в понедельник вызвала... РИА Новости, 16.02.2026
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
