Число пострадавших при атаке дрона на Никольское увеличилось до двух - РИА Новости, 16.02.2026
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
18:21 16.02.2026
Число пострадавших при атаке дрона на Никольское увеличилось до двух
Число пострадавших при атаке дрона на Никольское увеличилось до двух
Число пострадавших в результате ночной атаки украинского беспилотника в селе Никольское Белгородской области увеличилось до двух, женщина в понедельник вызвала... РИА Новости, 16.02.2026
белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Число пострадавших при атаке дрона на Никольское увеличилось до двух

Число пострадавших при атаке дрона ВСУ на Никольское увеличилось до двух

Автомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 16 фев - РИА Новости. Число пострадавших в результате ночной атаки украинского беспилотника в селе Никольское Белгородской области увеличилось до двух, женщина в понедельник вызвала скорую помощь, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В ночь на понедельник глава региона рассказал, что мирный житель пострадал в селе Никольское Белгородского округа из-за атаки дрона ВСУ на автомобиль, ему потребовалась медпомощь.
"В селе Никольское Белгородского округа количество пострадавших в результате вчерашней атаки дрона увеличилось до двух человек. Жена пострадавшего почувствовала ухудшение состояния и вызвала сегодня скорую помощь", - говорится в сообщении в Telegram-канале Гладкова.
Губернатор добавил, что медики доставили женщину с минно-взрывной травмой в городскую больницу №2 Белгорода.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
