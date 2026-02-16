Число пострадавших при атаке дрона на Никольское увеличилось до двух

БЕЛГОРОД, 16 фев - РИА Новости. Число пострадавших в результате ночной атаки украинского беспилотника в селе Никольское Белгородской области увеличилось до двух, женщина в понедельник вызвала скорую помощь, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.