16:33 16.02.2026 (обновлено: 17:24 16.02.2026)
ВСУ сбросили две бомбы на дорогу в Крым, сообщил Балицкий
ВСУ сбросили две авиабомбы на ведущую в Крым трассу в Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
ВСУ сбросили две бомбы на дорогу в Крым, сообщил Балицкий

Балицкий: украинские войска сбросили две бомбы в Запорожской области

Украинские войска сбросили две бомбы в Запорожской области на ведущую в Крым дорогу
Украинские войска сбросили две бомбы в Запорожской области на ведущую в Крым дорогу
© Фото : Балицкий Евгений/Telegram
Украинские войска сбросили две бомбы в Запорожской области на ведущую в Крым дорогу
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев — РИА Новости. ВСУ сбросили две авиабомбы на ведущую в Крым трассу в Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"Киевский нацистский режим совершил очередную атаку на гражданскую инфраструктуру нашего региона. Целью удара двумя управляемыми авиационными бомбами стал участок трассы ХарьковСимферополь — Ялта", — написал он в Telegram-канале.
По словам главы региона, обошлось без жертв. Получило повреждения асфальтное покрытие дороги, угрозы для движения нет.
Балицкий поблагодарил войска ПВО и всех, кто обеспечивает безопасность Запорожской области. Он также пообещал, что поврежденный участок оперативно восстановят.
Запорожская область стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 93,11 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, остальную часть, в том числе город Запорожье, удерживают ВСУ. С марта 2023-го административным центром региона временно стал город Мелитополь.
Заголовок открываемого материала